Dolar
17.92
Euro
18.24
Altın
1,775.05
ETH/USDT
1,687.80
BTC/USDT
22,922.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonun ilk haftasında yarın sahasında Arabam.com Konyaspor'la karşılaşacak.

Erkan Tiryaki   | 07.08.2022
MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor'u konuk edecek

Ankara

Geride kalan sezonda Spor Toto 1. Lig'i şampiyonlukla tamamlayarak Süper Lig'e yükselen sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle rakibi karşısında 3 puan arayacak.

Sezonu UEFA Konferans Ligi elemeleri nedeniyle erken açan Konyaspor ise MKE Ankaragücü deplasmanında kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

İki takım arasında 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de oynanan son karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Ahırkapı'ya demirletildi
Mardin'de 'Eren Abluka-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç' operasyonu başlatıldı
Muğla'da dere yatağına yuvarlanan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Tahıl koridoru anlaşmasına göre 4 gemi daha Ukrayna limanlarından ayrıldı

Benzer haberler

Medipol Başakşehir, sezonu yarın Kasımpaşa maçıyla açacak

Medipol Başakşehir, sezonu yarın Kasımpaşa maçıyla açacak

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor'u konuk edecek

Lucas Torreira ve Dries Mertens, Galatasaray için İstanbul'da

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı
Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens için görüşmelere başladı

Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens için görüşmelere başladı
Sivas'ta beraberlik

Sivas'ta beraberlik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet