MKE Ankaragücü, Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor'u konuk edecek

Ankara
Geride kalan sezonda Spor Toto 1. Lig'i şampiyonlukla tamamlayarak Süper Lig'e yükselen sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle rakibi karşısında 3 puan arayacak.
Sezonu UEFA Konferans Ligi elemeleri nedeniyle erken açan Konyaspor ise MKE Ankaragücü deplasmanında kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
İki takım arasında 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de oynanan son karşılaşma 1-1 sona ermişti.
Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak maçı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.