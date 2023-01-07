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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, Kayserispor'u konuk edecek

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

Erkan Tiryaki   | 07.01.2023
MKE Ankaragücü, Kayserispor'u konuk edecek

Ankara

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligdeki son iki maçında Hangikredi Ümraniyespor'a evinde, Galatasaray'a ise deplasmanda 2-1 kaybeden başkent ekibi, haftaya 16 puanla 14. sırada girdi.

Kayseri ekibi ise Dünya Kupası arasından sonra çıktığı 3 maçta da puan alamadı. Ligde 8. sırada yer alan Yukatel Kayserispor'un 23 puanı bulunuyor.

Başkent ekibinde sarı kart cezalısı Yasin Güreler, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında oynanan son 5 maçta MKE Ankaragücü'nün galibiyeti bulunmuyor. Rakibini son olarak 14 Nisan 2019'da yenen sarı-lacivertliler, daha sonraki 5 maçta 4 beraberlik, 1 yenilgi aldı.


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