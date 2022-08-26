Dolar
18.18
Euro
18.15
Altın
1,752.07
ETH/USDT
1,656.80
BTC/USDT
21,454.00
BIST 100
3,151.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen ‘’Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı’'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş Malazgirt Milli Parkı'nda düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951'inci Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük deplasmanında sahaya çıkacak

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.

Erkan Tiryaki   | 26.08.2022
MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük deplasmanında sahaya çıkacak

Ankara

Vavacars Fatih Karagümrük ile MKE Ankaragücü arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 19.15'te oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig'de ilk 2 maçında Arabam.com Konyaspor'la 0-0 berabere kalıp deplasmanda Gaziantep FK'ye 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, sezonun ilk 3 puanını İstanbul'da arayacak.

Geçen haftayı bay geçen teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki MKE Ankaragücü, haftaya 1 puanla 14. sırada girdi.

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'deki galibiyet özlemi ise 10 maçtır sürüyor. Süper Lig'deki son galibiyetini küme düştüğü 2020-2021 sezonunda 11 Nisan'da Gençlerbirliği karşısında elde eden sarı-lacivertliler, daha sonraki 10 maçta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Teknik direktör Andrea Pirlo yönetiminde lige istediği gibi başlayamayan Fatih Karagümrük ise çıktığı iki maçta da farklı yenilgiler aldı. Corendon Alanyaspor'a 4-2, Beşiktaş'a ise 4-1 kaybeden İstanbul ekibi, ilk puanlarını sahasında başkent ekibi karşısında almaya çalışacak. Fatih Karagümrük, henüz puanla tanışamadığı ligde 17. sırada yer alıyor.

İki takım daha önce profesyonel liglerde 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4'ünü başkent ekibi, 5'ini İstanbul temsilcisi kazandı, 7 maç ise berabere bitti.

Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'nü en son 2. Lig'de 20 Eylül 1980'de 1-0 mağlup etmişti. Daha sonra oynanan 7 lig maçında sarı-lacivertliler 2 galibiyet, 5 beraberlik aldığı rakibine hiç kaybetmedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 85'e yükseldi
HDP kapatma davasında iddianame tebliğ edilemeyenlere ilişkin ilan Resmi Gazete'de
Tahıl sevkiyatı kapsamında 4 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Gaziantep'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Benzer haberler

Futbol'da haftanın programı

Futbol'da haftanın programı

MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük deplasmanında sahaya çıkacak

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Gbamin, Trabzon'a geldi

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalan takımlar belli oldu
PFDK, Murat Sancak'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

PFDK, Murat Sancak'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet