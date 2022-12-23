Dolar
18.68
Euro
19.84
Altın
1,797.65
ETH/USDT
1,218.60
BTC/USDT
16,815.00
BIST 100
5,454.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u yendi

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi.

Oktay Özden   | 23.12.2022
MKE Ankaragücü, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u yendi Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

7. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası çağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

11. dakikada Sowe'nin altıpas üzerinden şutunda top dışarıya çıktı.

30. dakikada Wright'in ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

32. dakikada Fernando, ceza sahası dışından şut çekti. Kaleci Bahadır Han Güngördü topu kontrol etti.

44. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının hatasıyla topla buluşup ceza alanına giren Luiz Adriano'nun şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü gole izin vermedi.

45+4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Fernando'nun şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

62. dakikada Fernando'nun pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Luiz Adriano'nun şutunda, meşin yuvarlak ön direğe çarpıp dışarıya çıktı.

64. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazda ilerleyen Malcuit, oyuna yeni giren Jese'yi topla buluşturdu. Jese, ceza alanında kaleci Alperen Uysal'ın sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.

86. dakikada Wright'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

90+7. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Zahid'in pasında topla buluşup ceza sahasına giren Sowe, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2.

Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-0 kazandı.

"Bizim için hayal kırıklığına yol açan bir sonuç"

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, Dünya Kupası arasından sonra iç sahadaki ilk maçlarını kaybetmenin hayal kırıklığını yaşadıklarını söyledi.

Groenendijk, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri açısından üzgün bir akşam olduğunu belirtti.

Hollandalı teknik adam, "Bizim için hayal kırıklığına yol açan bir sonuç. Mücadeleye puanlar için başlamıştık. Ortada bir maçtı. Ancak zemin çok kötüydü. İlk golü atanın avantaj sağlayacağı bir maçtı, öyle de oldu. Taç atışından sonra gelen gol var. Bizi mağlubiyete düşüren. Oyuncularımıza rakibin bu tarz gol attığını göstermemize rağmen bu şekilde gol yemek çok üzücü." değerlendirmesinde bulundu.

Groenendijk, sakat ve cezalı oyuncuların kendilerini zora soktuğunu ifade etti.

Gelecek hafta Medipol Başakşehir maçının kolay olmayacağını dile getiren Groenendijk, "Daha önce rakibimizi deplasmanda yendik. Başakşehir deplasmanına yine galibiyet için gideceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bilgin: Asgari ücret, işçilerimiz, işçi sınıfının büyük çoğunluğu tarafından makul bulunmuştur
Beşiktaş'ta deniz kenarındaki restoranın balkonu çöktü, 4 kişi yaralandı
Muğla'da kedi ve köpek ölülerinin bulunduğu evden 2 kamyon çöp çıkarıldı
İstanbul Valiliğinden vatandaşlara "dolandırıcılık" uyarısı
Emine Erdoğan: Bizlerle başlayan Sıfır Atık hareketi gelecek nesillere miras kalacak

Benzer haberler

MKE Ankaragücü, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u yendi

MKE Ankaragücü, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u yendi

Futbolda 2022-2023 sezonu kulüp lisans süreci sonuçlandı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'e verilen aradan sonra galibiyetle döndü

Bakanlar Çavuşoğlu ile Kirişci, Antalya'da sel bölgesindeki çalışmaları inceledi

Bakanlar Çavuşoğlu ile Kirişci, Antalya'da sel bölgesindeki çalışmaları inceledi
TFF, 2023 FIFA hakemleri listesini açıkladı

TFF, 2023 FIFA hakemleri listesini açıkladı
Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır

Fenerbahçe, Trabzonspor maçına hazır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet