MKE Ankaragücü, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u yendi

Antalya
7. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası çağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
11. dakikada Sowe'nin altıpas üzerinden şutunda top dışarıya çıktı.
30. dakikada Wright'in ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
32. dakikada Fernando, ceza sahası dışından şut çekti. Kaleci Bahadır Han Güngördü topu kontrol etti.
44. dakikada MKE Ankaragücü savunmasının hatasıyla topla buluşup ceza alanına giren Luiz Adriano'nun şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü gole izin vermedi.
45+4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Fernando'nun şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
62. dakikada Fernando'nun pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Luiz Adriano'nun şutunda, meşin yuvarlak ön direğe çarpıp dışarıya çıktı.
64. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazda ilerleyen Malcuit, oyuna yeni giren Jese'yi topla buluşturdu. Jese, ceza alanında kaleci Alperen Uysal'ın sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.
86. dakikada Wright'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
90+7. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Zahid'in pasında topla buluşup ceza sahasına giren Sowe, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2.
Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 2-0 kazandı.
"Bizim için hayal kırıklığına yol açan bir sonuç"
Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, Dünya Kupası arasından sonra iç sahadaki ilk maçlarını kaybetmenin hayal kırıklığını yaşadıklarını söyledi.
Groenendijk, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri açısından üzgün bir akşam olduğunu belirtti.
Hollandalı teknik adam, "Bizim için hayal kırıklığına yol açan bir sonuç. Mücadeleye puanlar için başlamıştık. Ortada bir maçtı. Ancak zemin çok kötüydü. İlk golü atanın avantaj sağlayacağı bir maçtı, öyle de oldu. Taç atışından sonra gelen gol var. Bizi mağlubiyete düşüren. Oyuncularımıza rakibin bu tarz gol attığını göstermemize rağmen bu şekilde gol yemek çok üzücü." değerlendirmesinde bulundu.
Groenendijk, sakat ve cezalı oyuncuların kendilerini zora soktuğunu ifade etti.
Gelecek hafta Medipol Başakşehir maçının kolay olmayacağını dile getiren Groenendijk, "Daha önce rakibimizi deplasmanda yendik. Başakşehir deplasmanına yine galibiyet için gideceğiz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.