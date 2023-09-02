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Spor, Futbol

MKE Ankaragücü, Ankara'da ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu sezon Ankara'daki ilk maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Erkan Tiryaki/  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
MKE Ankaragücü, Ankara'da ilk maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak

Ankara

Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de ilk 3 maçında galibiyet alamayan ve 2 puanı bulunan MKE Ankaragücü, başkentte sezonun ilk maçında renktaşını konuk edecek. Eryaman Stadı'nın zeminin hazır olmaması nedeniyle ligin 2. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçını İstanbul'da oynayan sarı-lacivertliler, ilk kez kendi evinde sahaya çıkacak.

Bu sezon ligde 2, Avrupa'da ise 6 maça çıkan ve hepsini kazanan Fenerbahçe ise Ankara'da da galip gelerek lider olarak İstanbul'a dönmek istiyor.

İki takım arasındaki 107. randevu

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde yarın 107. kez karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda sahaya çıkacak iki takım arasında geride kalan 106 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 68-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 198 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 72 golle karşılık verdi.

Ankara'daki maçlar

İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 52 kez karşılaştı.

Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 29-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 89, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.

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