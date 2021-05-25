Milli futbolcu Merih Demiral ve Okay Yokuşlu'dan EURO 2020 değerlendirmesi

Antalya
İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen 23 yaşındaki milli futbolcu Merih Demiral ve son olarak İngiliz ekibi West Bromwich Albion'da forma giyen 27 yaşındaki Okan Yokuşlu, gece Antalya Havalimanı'na ulaştı.
Merih, Juventus ile zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını belirterek, "Farklı bir sezon oldu. Çok yorucuydu ama güzel bitirdik. Hem kupa kazandık hem de Şampiyonlar Ligi'ne katıldık son maçta. Milli takıma geldiğimiz için çok mutluyuz, bu anı bekliyorduk. İnşallah bu kamp sürecini en iyi şekilde atlatıp Avrupa Şampiyonası'na en hazır şekilde gireceğiz." şeklinde konuştu.
EURO 2020'nin ertelenmesinin kendileri için avantaj olduğunu aktaran milli futbolcu, "Geçen sene bizim 3-4 sakat futbolcumuz vardı. O yüzden şampiyonanın geçen sene ertelenmesi bizim için iyi oldu diyebilirim. Kendi adıma çok daha iyi hazırım diyebilirim.. Hepimiz bunu bekliyoruz. Çok genç bir takımız, bu durumdan çok mutluyuz. Çünkü herkes buraya gelmek için çok hevesli. Birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Sahada birbirimiz için mücadele ediyoruz. Çok güzel bir milli takım var, güzel başarılar yakaladık, inşallah önümüzdeki süreçte de güzel başarılar yakalarız." ifadelerini kullandı.
Merih Demiral, İtalya ile oynanacak açılış maçı hakkında ise şu görüşleri paylaştı:
"En özel maçımız olacak. Soyunma odasında takım arkadaşlarım Bonucci ve Chiellini ile çok şakalaşıyorduk. Onlar benim o anı beklediğimi biliyorlar. Tabii ki hep espri yapıyoruz. Onlar Burak ağabeyden bahsediyorlar. Onlara Burak Ağabey'in gollerini gösteriyorum. Güzel oluyor, çok güzel sohbetler oluyor. Onlar da bizden biraz çekiniyor. İnşallah iyi mücadele edip iyi bir sonuçla sahadan ayrılırız."
Merih, Juventus'taki deneyimli isimlerin gelişimine çok katkı sağladığına değinerek, "Bu sıralar forma şansı bulamıyorum ama antrenmanda Ronaldo'ya Dybala'ya karşı oynamak bana çok büyük katkı sağlıyor. Chiellini ve Bonucci antrenmanlardan sonra benimle birebir ilgileniyor. Benim için çok büyük bir tecrübe ve şans. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Gün geçtikçe kendimi geliştiriyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Milli futbolcu son olarak, "EURO 2020'de Türk Duvarı'nı kuracak mıyız?" sorusuna ise "Aman nazar değmesin, inşallah kurarız." yanıtını verdi.
Okay Yokuşlu: Öncelikli hedefimiz olan gruptan çıkmak
İngiltere'de geçirdiği yarım sezonun, takımı küme düşse de kendisi için çok verimli geçtiğini belirten Okay, "Güzel bir serüven oldu benim için. Takım küme düşerek bitirdi ama ben geldiğim zaman da takım zor durumdaydı. Yapılan transferlerle bir ivme yakaladık, umudumuz oldu ama ne yazık ki bunu başaramadık. Sonuç olarak kendi açımdan baktığım zaman benim için çok verimli geçen bir ikinci devre oldu. Çok şükür sezonu da sağ salim bitirdik. Şimdi tamamen çok uzun zamandır beklediğimiz Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
Avrupa Şampiyonası'nı sabırsızlıkla beklediklerinin altını çizen Okay, şöyle konuştu:
"Bildiğiniz gibi virüsten dolayı ertelendi ve bu özlem daha da arttı. Ben de bir an önce kampa katılıp o havaya girmek istiyorum. Çok önemli bir turnuva hem bireysel hem de ülkemiz adına. Güvenimiz tam, bu yolun sonuna kadar gidebileceğimize ben de inanıyorum. Tabii ki maçlar sahaya çıkmadan kazanılmıyor ve bu seviyede hiç kolay maç yok. Öncelikli hedefimiz olan gruptan çıkmak. Turnuvanın her şeye açık olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası grup elemelerinde ilk iki maçta nasıl sürpriz sonuçlar aldıysak, üçüncü maçta verdiğimiz sürpriz sonuç da bize bir uyarı niteliğinde oldu. Bu yüzden her maça tek tek konsantre olmalıyız. Yolumuza emin adımlarla devam etmeliyiz."
Okay Yokuşlu, "Kariyerine İngiltere'de mi devam edeceksin? İspanya'ya mı döneceksin?" sorusunu ise "Onu şu an ben de bilmiyorum. Benim için verimli geçen bir sezondu. Bununla ilgili bir düşüncem yok. Şu an kulüp takımı olarak hiçbir şey düşünmüyorum, tamamen burayı düşünüyorum. Transfer konusunda menajerim Batur Altıparmak ilgilenecektir." şeklinde yanıtladı.
TFF 1. Lig play-off finalinde Altay ile Altınordu'nun karşı karşıya gelecek olması hakkında da milli futbolcu, "Açıkçası finale iki İzmir takımının kalmasından çok mutluyum. Altınordu'nun Türk futboluna yaptığı katkılar da çok fazla. Altay köklü kulüplerden benim de altyapısında yetiştiğim kulüp. İki İzmir takımının Süper Lig'de mücadele edecek olmasından mutluyum. Tabii ki gönlüm biraz da olsa Altay'dan yana. Umarım hak edenin kazandığı bir final olur." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.