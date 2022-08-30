Dolar
18.19
Euro
18.23
Altın
1,726.25
ETH/USDT
1,531.30
BTC/USDT
19,793.00
BIST 100
3,164.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TEKNOFEST Karadeniz Samsun'da başladı
logo
Spor, Futbol

Mevlüt Erdinç, 35 yaşında futbolu bıraktı

Eski milli futbolcu Mevlüt Erdinç, 35 yaşında profesyonel kariyerini noktaladı.

Emre Doğan   | 30.08.2022
Mevlüt Erdinç, 35 yaşında futbolu bıraktı

İstanbul

Mevlüt Erdinç, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bu mesajı yazarken çok düşündüm, her satırında hem hüzünlendim hem çok mutlu oldum hem de çok gururlandım. 5 yaşında Fransa'da başlamış olduğum futbol macerama Sochaux altyapısından sonra sırasıyla Paris Saint-Germain, Rennes, Saint-Etienne, Hannover, Metz, Medipol Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Kocaelispor ve Ümraniyespor formalarını giydim ve Racing Besançon'un hem futbolcusu hem futbol elçisi oldum." ifadelerini kullandı.

"Sochaux'dan PSG'ye dönemin en yüksek değerli transfer rakamı ile transfer oldum." diyen Mevlüt, şunları kaydetti:

"Fransa ve Avrupa liglerinde 92 golle en çok gol atan Türk futbolcu
unvanını gururla taşıyorum. 3 Fransa kupa şampiyonluğu kazandım. Benim için belki de en önemlisi "Türk Milli Takım formasını 35 kez giyip 8 kez gol sevinci yaşayarak ülkeme hizmet ettim. 18 yıllık profesyonel kariyerimi toplamda 491 maç, 132 gol ve 39 asist ile taçlandırdım. Kariyerim boyunca tecrübe ettiğim, iyisiyle, kötüsüyle yaşadıklarımı, galibiyetleri, şampiyonlukları, güzel
hatıraları ve arkadaşlıkları hiçbir zaman unutmayacağım. Bugünlere gelmemde emekleri olan kulüplere, hocalarıma, arkadaşlarıma ve aileme çok ama çok
teşekkür ediyorum. Beni ben yapan futbol kariyerimi bugün itibari ile noktalamış bulunuyorum. Yeni hayatımda yeni projelerim var. Benim bugünlere gelmeme vesile olan futbol dünyasına en yakın zamanda tekrar dönmek dileğiyle. Hakkınızı helal edin."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir için kuvvetli sağanak uyarısı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank TEKNOFEST KARADENİZ'de konuştu: Türkiye artık üreten ve ihraç eden olacak
Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardıma devam ediyor
Dalgıçlar Van Gölü'nde Türk bayrağı açtı
Eski THK Üniversitesi Rektörü Ban'ın Yunanistan'a kaçış planı ortaya çıktı

Benzer haberler

Mevlüt Erdinç, 35 yaşında futbolu bıraktı

Mevlüt Erdinç, 35 yaşında futbolu bıraktı

Fenerbahçe, Tiago Çukur'u Belçika ekibi FCV Dender'e kiraladı

Sivasspor, ligde 4. haftayı da galibiyete hasret tamamladı

Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Türkiye Futbol Federasyonunun yeni kurul üyeleri belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonunun yeni kurul üyeleri belirlendi
Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu

Beşiktaş liderlik koltuğuna oturdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet