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Spor, Futbol

Mario Lemina: Bu farkı koruyarak şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyoruz

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Gabonlu futbolcu Mario Lemina, takımın başarısı için elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.

Can Öcal  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Mario Lemina: Bu farkı koruyarak şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyoruz

İstanbul

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Lemina, henüz yüzde 100 hazır olmadığını belirterek, "Daha iyi olacağım. Buraya tarih yazmaya geldim. Kulüple beraber başarılı olacağımızı düşünüyorum. Şu anda en iyi seviyemde değilim. Çalışarak en iyi seviyeme ulaşacağımı düşünüyorum." dedi.

Fenerbahçe ile aralarındaki şampiyonluk yarışına değinen Lemina "7 puan farkımız var. Bu farkı koruyarak şampiyonluk yolunda ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mario Lemina, performansının Galatasaray'ın eski oyuncularından Felipe Melo'ya benzetilmeyle ilgili, "Sahada her şeyimi vermeye çalışıyorum. Beni bu açıdan Felipe Melo'ya benzetebilirsiniz. Çalışarak çok daha fazlasını vereceğim." diye konuştu.

Galatasaray'daki ikinci döneminin iyi başladığını aktaran Lemina, "Galatasaray'a daha önceden adapte olmuştum. Kulübü biliyorum. Taraftarlar da beni biliyor. Burayı ne kadar çok sevdiğimi de biliyorlar. Yaşım 31 olduğu için adaptasyonla ilgili bir zorluk çekmiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

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