Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Taksim'de kutlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan İngiltere temsilcisi Manchester City'yi destekleyen futbolseverler, Taksim Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.
İstanbul
Meydanda sergilenen kupanın dev maketi ile futbol topu çevresinde toplanan futbolseverler, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu.
🏟️ İngiltere temsilcisi Manchester City, İtalya ekibi Inter ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı Şampiyonlar Ligi final maçını 1-0 kazandı— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) June 11, 2023
🎆 Manchester City'yi destekleyen futbolseverler, Taksim Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı https://t.co/dxcoowyIv1 pic.twitter.com/HhA7M4gnAD
Büyük sevinç yaşayan futbolseverler, kupanın maketinin önünde fotoğraf çektirdi.
Çevredeki bazı vatandaşlarla turistler de şampiyonluk kutlamasını cep telefonlarıyla görüntüledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.