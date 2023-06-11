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Spor, Futbol

Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Taksim'de kutlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya ekibi Inter'i 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan İngiltere temsilcisi Manchester City'yi destekleyen futbolseverler, Taksim Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.

Halis Akyıldız  | 11.06.2023 - Güncelleme : 11.06.2023
Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Taksim'de kutlandı Fotoğraf: Cem HasretTekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Meydanda sergilenen kupanın dev maketi ile futbol topu çevresinde toplanan futbolseverler, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu.

Büyük sevinç yaşayan futbolseverler, kupanın maketinin önünde fotoğraf çektirdi.

Çevredeki bazı vatandaşlarla turistler de şampiyonluk kutlamasını cep telefonlarıyla görüntüledi.

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