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Spor, Futbol

Manchester City, Mısırlı forvet Omar Marmoush'u transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Alman kulübü Eintracht Frankfurt'tan 25 yaşındaki Mısırlı forvet Omar Marmoush'u transfer ettiğini duyurdu.

Fatih Erel  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
Manchester City, Mısırlı forvet Omar Marmoush'u transfer etti

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "25 yaşındaki Mısırlı forvet, 4,5 yıllık sözleşmeyle transfer oldu; bu da kulüpte 2029 yazına kadar kalacağı anlamına geliyor." denildi.

Bundesliga ekibindeki ilk sezonunda (2023-2024) tüm kulvarlarda 41 karşılaşmada 17 gol atan Marmoush, bu sezonun ilk yarısında ise 26 maçta 20 gol kaydedip 14 asist yaptı.

Mısırlı forvet, 35 kez de milli formayı giydi ve 6 kez fileleri havalandırdı.

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