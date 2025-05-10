Lider Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında hata yapmadı

Trabzon
5. dakikada sol taraftan ceza alanına doğru hareketlenen Mustafa Eskihellaç'ın düzgün vuruşunda kaleci Muslera, sol tarafına doğru yatarak topu kornere gönderdi.
10. dakikada Sallai'nin sağdan kullandığı taç atışında, son olarak ceza alanı içinde Barış Alper'in pasında, Sara'nın kaleye gönderdiği top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
11. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Sara'nın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, bir kez daha topu kontrol etti.
12. dakikada sağ tarafta Sallai'nin pasında, ceza alanı içinde Osimhen'in dönerek vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topa sahip oldu.
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33. dakikada Cham'ın ceza alanı dışından şutunda kaleci Muslera, topu kontrol etti.
38. dakikada sağdan ceza sahasına giren Visca'nın şutunda Muslera, topu uzaklaştırdı. Ceza sahası içerisinde topu takip eden Mendy’nin şutundan Muslera ikinci kez tehlikeyi güçlükle önledi.
44. dakikada Mendy'in derinlemesine pasında Visca, kalesini terk eden Muslera tarafından düşürüldü. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, çizgiye yakın yerdeki pozisyon için önce serbest atış kararı verdi. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonun içeride olup olmamasını inceleyen Karaoğlan, Visca'nın ofsaytta olduğunu tespit ederek kararını iptal etti.
45+5. dakikada Visca'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi önledi.
45+6. dakikada Arif Boşluk'un ceza alanı dışından şutunda kaleci Muslera, topa sahip oldu.
İlk yarı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
48. dakikada soldan ceza alanına giren Barış Alper Yılmaz'ın ortasında, arka direkteki Yunus Akgün'ün gelişine şutunda, top az farkla üsten auta gitti.
55. dakikada Sara'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu üsten kornere gönderdi.
65. dakikada Sara'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Lemina'nın kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. Dönen topu Barış Alper Yılmaz kaleye gönderdi ancak savunma çizginin önünde topu kornere çeldi.
66. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Sara'nın bu kez soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 0-1
77. dakikada Sara'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Osimhen'in kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
80. dakikada Yunus Akgün'ün ceza alanı dışından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu çeldi.
84. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Eren Elmalı'nın soldan ortasında, Yunus Akgün'ün ceza alanında indirdiği topu Morata, düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı: 0-2
Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.