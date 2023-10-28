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Spor, Futbol

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Pendikspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

Bozhan Memiş  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
Lider Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Pendikspor'a konuk olacak Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanını da kayıpsız atlatmayı hedefliyor.

Fenerbahçe 10. haftaya 27 puanla lider girerken, Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Emre Mor ve Joshua King'in yanı sıra Ludogorets karşısında sakatlanan Djiku da yarın takımdaki yerini alamayacak.

Deplasmanda gol yemedi

Bu sezon ligde boy gösterdiği 4 deplasman mücadelesinden 12 puanla ayrılmayı başaran Fenerbahçe, rakip sahada kalesini gole kapattı.

Sarı-lacivertli ekip geride kalan 4 dış saha maçında Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

Pendikspor'la ligde ilk randevu

Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Pendikspor'la ligde ilk kez karşı karşıya gelecek.

İki takım bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez rakip oldu. 14 Aralık 1999'da oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazanırken, 28 Kasım 2012'deki mücadeleden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Samet Akaydın'ın ilk 11'de oynaması bekleniyor

Fenerbahçe'nin milli stoperi Samet Akaydın, Pendikspor karşısında formaya yakın görünüyor.

Sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve Djiku'nun yokluğunda teknik direktör İsmail Kartal'ın savunmada Becao-Samet ikilisine yer vermesi bekleniyor.

Samet Akaydın, bu sezon ligde 4 maçta forma giyerken toplamda 51 dakika sahada kaldı.

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