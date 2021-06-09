Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig'in 14 yabancı oyuncuyla devam etmesini talep etti

İstanbul
Kulüpler Birliği Vakfının sosyal medya hesabından paylaşılan Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru belgesinde, şu ifadelere yer verildi:
"Kulüpler olarak yabancı sayısının 2021-2022 sezonunda sözleşme imzalama sınırlaması olmaksızın, esame listesinde 14 yabancı yer alabilecek şekilde devam etmesi, bu hususta Kulüpler Birliği ile birlikte bir plan dahilinde kademeli düşüşün sağlanması, altyapıya yönelik projeler sunulması amacıyla komisyon kurularak Kulüpler Birliği ile birlikte bir planlama dahilinde oyuncu kriterleri, altyapı tesis yatırımları, rezerv takım gibi yapılacak somut çalışmalar neticesinde uzun vadeli kararlar verilmesi talebimizi bilgilerinize arz/rica ederiz."
Kulüpler Birliği, ayrıca yayıncı kuruluş ile 2020-2021 ve 2021-2022 sezonuna dair ana sözleşmede yer alan yükümlülüklerinin tamamen yerine getirilmesi, bu konuda herhangi bir pazarlık yapılmaması, yükümlülüklerin yerine getirilmediği takdirde ise teminat/garanti mektuplarının geri çağrılması dahil hukuki yolların kullanılması yönünde talebini TFF'ye iletti.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu için birinci ve ikinci transfer döneminin bitiş tarihlerinin Avrupa liglerindeki transfer dönemi bitiş tarihlerinden bir hafta sonra sona erecek şekilde yeniden düzenlenmesi konusundaki talebin de federasyona iletildiği kaydedildi.
Vakıf, gelecek sezonlardan itibaren Türkiye Kupası'nın açık kanaldan yayımlanma zorunluğunun kaldırılması için gerekli girişimlerin yapılmasını da istedi.
Kulüpler Birliği, giderek büyüyen futbol gelirlerine rağmen aynı oranlarda artırılmayan isim hakkı paylarının eski oranlarına çıkarılması hususunda girişimlerde bulunulması yönünde de talepte bulundu.
Yakın zamanda organize edilecek E-Spor Lig ve turnuvalarında kullanılmak kadıyla EA Sports'a bildirilmek üzere Süper Lig isim ve logosunu kullanma hakkının, bununla birlikte diğer mobil aplikasyon ve oyunlarda kullanılmak üzere Süper Lig isim ve logosunu kullanma hakkının Kulüpler Birliğine de verilmesi talebini TFF'ye ulaştırdı.
Vakıf, bilet satış hususunda anlaşma yapılan firmadan, ihtiyaç duyulan yasal zemin oluşturularak üye bilgilerinin taraftarı olduğu takım ile paylaşılmasını sağlaması, aynı zamanda gelecek sezondan itibaren geçerli olacak şekilde dinamik ücret uygulamasına uygun gerekli altyapıyı oluşturulmasını istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.