Spor, Futbol

Kristjan Asllani'nin İstanbul uçuşu teknik bir arıza nedeniyle iptal edildi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Arnavut futbolcu Kristjan Asllani'nin bu gece İstanbul'a gelişi yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal oldu.

Metin Arslancan  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kristjan Asllani'yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa-İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edilmiştir. Geliş planına ilişkin yeni bilgilendirme, program netleştiğinde paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Dün akşam saatlerinde Beşiktaş Kulübünün yaptığı paylaşımda Asllani'nin saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacağı aktarılmış ancak daha sonra uçak yaşanan teknik bir arıza nedeniyle kalkışı sağlayamamıştı.

