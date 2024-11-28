Dolar
34.61
Euro
36.62
Altın
2,646.68
ETH/USDT
3,630.20
BTC/USDT
95,440.00
BIST 100
9,615.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Konyaspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Teknik direktör Recep Uçar, "Ümit ediyoruz ki Adana Demirspor maçı, iyi neticeyle döneceğimiz bir karşılaşma olur." dedi.

Savaş Güler  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Konyaspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor Fotoğraf: Savaş Güler/AA

Konya

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile 30 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik direktör Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hafta başından beri Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Genel anlamda iyi durumda olduklarını anlatan Uçar, "Cezalı olan Bazoer dışında ciddi sakatlığı olan oyuncumuz da yok. Ümit ediyoruz ki Adana Demirspor maçı, iyi neticeyle döneceğimiz bir karşılaşma olur." dedi.

Adana Demirspor'daki teknik direktör değişikliğine de değinen Uçar, şunları kaydetti:

"Bu, rakibe ister istemez pozitif bir katkı sağlayacaktır. Ancak kendi hazırlığımızı da ona göre yaptık. Adana Demirspor'un 2 puanda olması kimseyi yanıltmamalı. Rakibimiz iç sahada etkili oyunlar oynuyor. Kolay kolay oyundan kopmuyorlar ve birçok maçı da 90'ıncı dakikalara kadar taşıdı. Bizi kolay bir maç beklemiyor, zor bir maç olacak."

Yeşil-beyazlı futbolculardan Adil Demirbağ ise maça en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getirdi.

Adana'dan 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini anlatan Adil Demirbağ, "Son iki maçta talihsiz goller yiyerek bir puan aldık. Bunun için üzüldük ancak Adana'da gerekeni yapıp taraftarımızı sevindireceğiz." diye konuştu.

Antrenman

Konyaspor, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, 5'e 2 oyunla sona erdi.

Yeşil-beyazlı kafile, bugün Konya'dan Adana'ya hareket edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Papa Franciscus gelecek yıl Türkiye'yi ziyaret etme isteğini tekrar dile getirdi
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
MSB'den, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan kitap kapağına ilişkin açıklama
Bakan Tunç: Zorunlu e-Tebligat sistemi ile 147 bin 316 ağaç kesilmekten kurtarılarak 8 bin 666 ton kağıt tasarruf edildi
Milli Savunma Bakanlığı bin sözleşmeli personel alacak

Benzer haberler

Konyaspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Konyaspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Gülmeye ihtiyacımız vardı

Trabzonspor, ligde 3 hafta aradan sonra galip geldi

Konyaspor evinde Hatayspor ile berabere kaldı

Konyaspor evinde Hatayspor ile berabere kaldı
Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Adana Demirspor'u konuk edecek
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet