Dolar
44.08
Euro
51.27
Altın
5,170.82
ETH/USDT
1,951.90
BTC/USDT
67,242.00
BIST 100
12,792.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Gündem

Bakan Göktaş: Hedefimiz, kadınların emeğini ve cesaretini Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücüne dönüştürmek

Bakan Göktaş, "Kadınların potansiyelini stratejik bir güce dönüştürerek, kalkınmaya yön veren bir ekosistem oluşturuyoruz. Hedefimiz, kadınların emeğini ve cesaretini Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücüne dönüştürmektir." ifadelerini kullandı.

Eylül Aşkın Akçay  | 08.03.2026 - Güncelleme : 08.03.2026
Bakan Göktaş: Hedefimiz, kadınların emeğini ve cesaretini Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücüne dönüştürmek

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nsosyal hesabından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı videolu mesajda, kadınların emeğini, üretimini ve girişimciliğini destekleyen politikalarla Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ettiklerini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kadının, hayatın özü, ailenin temeli, toplumun gücü olduğunu vurgulayan Göktaş, kadın güçlüyse toplumun, toplum güçlüyse Türkiye'nin güçlü olacağının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınların hayatın her alanında daha etkin bir şekilde var olmaları için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini dile getiren Göktaş, kadın istihdamını artıran projeleri hayata geçirdiklerini, kadın kooperatiflerini yaygınlaştırdıklarını ve kadın girişimcileri destekleyerek işlerini büyütmelerini sağladıklarını aktardı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Sosyal hizmet modellerimizi kadın odaklı bir yaklaşımla güçlendiriyoruz. Bu yıl yenilikçiliği, rekabetçiliği ve verimliliği esas alan bir kalkınma anlayışıyla Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi vizyonumuzu ortaya koyuyoruz. Kadınların potansiyelini stratejik bir güce dönüştürerek, kalkınmaya yön veren bir ekosistem oluşturuyoruz. Hedefimiz, kadınların emeğini ve cesaretini Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücüne dönüştürmektir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, hayatımıza değer katan tüm kadınlara şükranlarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, Gazze ve Suriye'de sıcak yemek desteğini ramazanda da sürdürüyor
Ramazan Bayramı yoğunluğu nedeniyle trenlerde ek kapasite artışı yapılacak
Aile destek merkezleri 162 bin kadının hayatına dokundu
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor
Bakan Göktaş: Hedefimiz, kadınların emeğini ve cesaretini Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücüne dönüştürmek

Benzer haberler

Bakan Göktaş: Hedefimiz, kadınların emeğini ve cesaretini Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücüne dönüştürmek

Bakan Göktaş: Hedefimiz, kadınların emeğini ve cesaretini Türkiye Yüzyılı'nın üretim gücüne dönüştürmek

Ticaret Bakanı Bolat: Kadın çalışanlarımızın ihracata katkısı 60,1 milyar dolara ulaştı

Eşine yardım için başladığı ayakkabı tamirciliğinde usta oldu

Adana'nın kadın itfaiyecileri özveriyle çalışıyor

Adana'nın kadın itfaiyecileri özveriyle çalışıyor
İMA Başkanı Tunçel, 32 yıllık kurumsal tecrübeden ihracatçı kadınlığa uzanan kariyer yolculuğunu anlattı

İMA Başkanı Tunçel, 32 yıllık kurumsal tecrübeden ihracatçı kadınlığa uzanan kariyer yolculuğunu anlattı
Şampiyon halterci Şaziye, milli sporcular yetiştiriyor

Şampiyon halterci Şaziye, milli sporcular yetiştiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet