Spor, Futbol

Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Çağdaş Atan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Abdullah Doğan  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Konya

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, kulüp yöneticisi Ali Kaya ve Yusuf Küçükbakırcı ile Çağdaş Atan hazır bulundu.

Törende konuşan Atan, Konyaspor'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kendisini karşılamaya gelen taraftarların heyecan ve coşkusundan etkilendiğini aktaran Atan, "Bugün de basın mensuplarının yoğun ilgisini görmek beni çok mutlu etti. Şehrin ve taraftarın desteğini hissetmek benim için çok önemli. Çünkü bu şehrin, bu takımın gerçek sahipleri Konyaspor taraftarlarıdır." dedi.

Atan, Konyaspor'da 2018'de de görev yaptığını anımsatarak, "Bu güzel kulüple, büyük taraftarla güzel anılar biriktirdim. O dönemde zor bir görevi yerine getirmiştik. Bugün ise bana göre daha iyi bir tabloyla geldik. Eski teknik direktörümüz ve ağabeyim olarak gördüğüm Recep Uçar'a teşekkür ediyorum. Bize puan, fiziksel ve moral olarak iyi durumda bir takım bıraktı." diye konuştu.

"Sabırsızım, heyecanlıyım ve gururluyum"

Yeni dönemde hedeflerinin Konyaspor'u yukarılara taşımak olduğunu vurgulayan Atan, şunları kaydetti:

"Bu şehrin uzun yıllardır istediği rekabetçi ve Avrupa için yarışan bir takım oluşturabiliriz. Teklif geldiğinde fazla düşünmedim. Kalbimde, aklımda ne varsa onları vermek istiyorum. Konyaspor için güzel bir dönem olacağını hissediyorum. Güzel bir birliktelik olduğunu düşünüyorum. Enerjimiz tuttu. Özellikle ilk başta başkanımız ve yönetimimizle sonrasında dün karşılamaya gelen taraftarlarımızla. Umarım bu enerjiyi daha yükseğe taşıyarak iyi oyunla ve sonuçlarla bu stadı dolduracağız. Coşkuyla rakiplere kabus haline getireceğimiz bir ortama dönüştürebiliriz. Sabırsızım, heyecanlıyım ve gururluyum."

Konuşmaların ardından Çağdaş Atan, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

