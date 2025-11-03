Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı

Konya
Konyaspor'un NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Teşekkürler Recep Uçar! Teknik direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı