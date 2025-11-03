Dolar
Spor, Futbol

Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı

Konyaspor Kulübü, teknik direktör Recep Uçar​​​​​​​ ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Melike Keskin  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdı

Konya

Konyaspor'un NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Recep Uçar! Teknik direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

