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Spor, Futbol

Konyaspor, Kongolu Yhoan Andzouana'yı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Monaco altyapısında yetişen Yhoan Andzouana'yı kadrosuna kattı.

Serhat Çetinkaya  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Konyaspor, Kongolu Yhoan Andzouana'yı transfer etti

Konya

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kongo Milli Takımı oyuncusu Yhoan Andzouana ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

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MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza törenine, 28 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kulübün futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı katıldı.

CF Peralada, Girona, KSV Roeselare ve DAC Dunajska Streda kulüplerinde oynayan Andzouana, Konyaspor'da 23 numaralı formayı giyecek.

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