Konyaspor, Kongolu Yhoan Andzouana'yı transfer etti

Konya
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kongo Milli Takımı oyuncusu Yhoan Andzouana ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
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MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza törenine, 28 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kulübün futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı katıldı.
CF Peralada, Girona, KSV Roeselare ve DAC Dunajska Streda kulüplerinde oynayan Andzouana, Konyaspor'da 23 numaralı formayı giyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.