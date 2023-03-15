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Spor, Futbol

Konyaspor, Galatarasay'ın galibiyet serisine son verme peşinde

Arabam.com Konyaspor teknik direktörü Aleksandar Stanojevic, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cuma günü konuk edecekleri Galatasaray'ın galibiyet serisine son vermek istediklerini söyledi.

Savaş Güler  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Konyaspor, Galatarasay'ın galibiyet serisine son verme peşinde Fotoğraf: Savaş Güler/AA

Konya

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Stanojevic, Galatasaray ile yapacakları maçın çok önemli olduğunu belirtti.

Çok iyi bir noktada olmadıklarını ama daha iyi duruma gelmeye başladıklarını aktaran Stanojevic, "Taraftarımızdan destek istiyoruz. Elimizden gelen en iyi performansı ortaya koyacağız. Galatasaray, çok baskın ve prese dayalı oynuyor. Tüm noktalarını analiz ettik, inceledik." dedi.

Stanojevic, oyun kurulumuyla ilgili çok güzel taktikleri ve planlarının olduğunu ve bu motivasyonu sahaya yansıtacaklarını aktardı.

Galatasaray'ın başarısının yadsınamaz olduğunu vurgulayan Stanojevic, şunları kaydetti:

"Biz uzun süredir galibiyet alamadık. Galatasaray ise uzun süredir galibiyet alan bir takım. Umuyoruz ki bu maç bizim için ve Galatasaray için bir şeyleri değiştirecek. Ofansif ve kendi sitilimize uygun oynamak zorundayız. Çünkü şu aşamada kaybedecek bir şeyimiz yok. Tabii ki maçın gidişatına göre de bunu belirleyeceğiz. Evimizde oynayacağız. Stadyumu dolu gördüğümüz zaman defansif oynamamız zor olacak."

Stanojevic, bulundukları pozisyondan dolayı mutlu olmadığını, sıkıntılı süreci atlattıktan sonra keyif alacağı zamanların geleceğine inandığını dile getirdi.

Futbolculardan Mahir Emreli ise birkaç gündür taktiksel antrenman yaptıklarını ve rakibe göre hazırlanmaya çalıştıklarını anlattı.

Maç odaklı antrenmanlara öncelik vereceklerini belirten Mahir, "Rakibimiz ligde birinci sırada ve iyi futbol oynuyor. Güzel bir seri yakaladı. Umarım bu seriyi burada durdurabiliriz." ifadelerini kullandı.

Hazırlıklar sürüyor

Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını da sürdürdü.

Teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 oyunla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

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