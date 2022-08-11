Dolar
17.94
Euro
18.52
Altın
1,788.12
ETH/USDT
1,887.60
BTC/USDT
24,189.00
BIST 100
2,868.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşındaki Vaduz maçının ardından Konya Büyükşehir Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor. Slovacko Teknik Direktörü Martin Svedik, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanşındaki Fenerbahçe maçının ardından Uherske Hradiste Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Konyaspor Avrupa kupalarına veda etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Arabam.com Konyaspor sahasında Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a 4-2 mağlup oldu. İlk maçta deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Konyaspor, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.

Basir Gülüm, Abdullah Doğan   | 11.08.2022
Konyaspor Avrupa kupalarına veda etti

Konya

İlk yarı

16. dakikada Hadziahmetovic'in ortasında topu önünde bulan Calvo'nun vuruşunda Fasso'nun çıkardığı topu önünde bulan Rahmanovic meşin yuvarlağı bekletmeden kaleye göndermek istedi. Bu oyuncunun şutunda Fasso topa elle müdahale etti. Hakem Guillermo Cuadra Fernandez penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Penaltı için topun başına geçen Guilherme'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

21. dakikada Paz'ın sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Büchel topu güçlükle kornere çeldi.

27. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Gajic'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yükselen Gasser, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.

31. dakikada Lihtenştayn temsilcisi öne geçti. Geriden oyun kurmaya çalışan Konyaspor'da Calvo'nun pasında Uğurcan Yazğılı topu Sutter'e kaptırdı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in solundan ağlara gitti: 1-2.

44. dakikada Muric'in ortasında Muhammet Demir'in volesinde kaleci Büchel gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Tunahan Çiçek'in sert şutunda kaleci Sehic'ten dönen topu önünde bulan Sasere'nin şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

65. dakikada Cikalleshi'nin pasında Muhammet Demir'in ceza yayı üzerinde bıraktığı topa bekletmeden vuran Hadziahmetovic'in sert şutunda, top yandan auta gitti.

66. dakikada Bytyqi'nin ortasında Cikalleshi'nin kale arkası direk önünden dokunuşunda keleci Büchel gole izin vermedi.

67. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sasere'nin pasında Tunahan Çiçek topu ağlara gönderdi: 1-3.

88. dakikada Vaduz farkı 3'çıkardı. Rastoder'in pasında Gasser'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.

90+4. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'e indirdi. Hadziahmetovic'in kullandığı frikikte meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-4.

Karşılaşma, konuk ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle bitti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Bingöl'de 1 milyon 45 bin 720 kök Hint keneviri ele geçirildi
Şehit Ferhat Gedik'in telefonundan Eren Bülbül'ün fotoğrafı çıktı

Benzer haberler

Konyaspor Avrupa kupalarına veda etti

Konyaspor Avrupa kupalarına veda etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a yükseldi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Korkmaz: Hem fiziksel hem taktiksel olarak iyi çalıştık

Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

La Liga'da yeni sezon öncesi transfere en çok parayı Barcelona harcadı

La Liga'da yeni sezon öncesi transfere en çok parayı Barcelona harcadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet