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Spor, Futbol

Kırklarelispor, Adana Demirspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan eledi

Özgün Tiran  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
Kırklarelispor, Adana Demirspor'u yenerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan eledi

Kırklareli

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Trendyol Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor'u 2-0 yenerek gruplara kaldı.

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