Dolar
8.35
Euro
9.86
Altın
1,817.07
ETH/USDT
3,247.30
BTC/USDT
48,833.00
BIST 100
1,458.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Kayserispor ligin 3. haftasında sezonun ilk galibiyetini aldı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 3. haftasında, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Hilmi Sever   | 28.08.2021
Kayserispor ligin 3. haftasında sezonun ilk galibiyetini aldı Fotoğraf: Mehmet Murat Önel / AA

İstanbul

Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde tamamladı.

4. dakikada Kayserispor öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına giren Emrah Başsan arka direğe ortasını yaptı. Thiam, gelişine topa sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1

13. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Kayserispor ceza sahası önünde topla buluşan Berkay, çok sert bir şut çıkardı. Savunmaya çarpan meşin yuvarlak yükseklik kazandı ve üst direğe de çarpıp auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

62. dakikada Yukatel Kayserispor'un gelişen atağında Mensah ile paslaşarak rakip ceza sahasına giren Mane, sol çaprazdan topa sert vurdu. Kaleci Volkan Babacan yerden gelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

70. dakikada Medipol Başakşehir atağında Kayserispor savunmasından seken top, ceza sahası dışına açıldı. Tolga Ciğerci topun gelişine ayak içiyle vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Lung'un kucağında kaldı.

88. dakikada ev sahibi ekip beraberliğe yaklaştı. Aleksic'in sol kanattan yaptığı ortada Deniz Türüç ceza sahasında topa uçarak kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin dibinden auta gitti.

Mücadele, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Başakşehir kötü gidişi durduramadı

Süper Lig'de konuk ettiği Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, bu sezon oynadığı üçüncü maçı da kaybetti.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü, Fenerbahçe'den yeni transferi Mame Thiam 4. dakikada attı.

İstanbul ekibi, ligde üç maç sonunda puansız kalırken, bu sezon ilk galibiyetini alan Kayserispor puanını 4'e yükseltti.

Başakşehir geçen seneki gibi başladı

Başakşehir, geçen sezon olduğu gibi bu sezona da 3 mağlubiyetle başladı.

Turuncu-lacivertli ekip, geçen sezonun ilk üç maçında da Atakaş Hatayspor, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e mağlup olmuş, dördüncü haftada Göztepe ile berabere kalarak ilk puanını almıştı.

Aykut Kocaman'ın hamleleri

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ikinci yarıya üç değişiklik yaparak başladı.

Takımı soyunma odasına 1-0 geride giren Kocaman, Ravil Tagir, Berkay Özcan ve Fredrik Gulbrandsen'i oyundan alırken, Ömer Ali Şahiner, Tolga Ciğerci ve Muhammet Demir'i sahaya sürdü.

Ravil'in kenara gelmesinin ardından ilk yarıda orta sahada görev alan Youssuf Ndayishimiye, stopere geçti.

Kocaman, 69. dakikada Junior Caiçara'nın yerine Deniz Türüç'ü, 79. dakikada da Mahmut Tekdemir'in yerine Ahmed Kutucu'yu oyuna alarak 5 değişiklik hakkını kullandı.

Mahmut Tekdemir bu sezon ilk kez sahada

Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir, bu sezon ilk kez Kayserispor mücadelesinde forma giydi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mahmut, 79 dakika sahada kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar da aşı olmalı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 17 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da Kovid-19 aşı zorunluluğu karşıtları 7 haftadır gösteri düzenliyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Yeni Malatyaspor evinde kazandı

Yeni Malatyaspor evinde kazandı

Kayserispor ligin 3. haftasında sezonun ilk galibiyetini aldı

Manchester City Premier Lig'de Arsenal'ı farklı yendi

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç programı açıklandı

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maç programı açıklandı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programı açıklandı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programı açıklandı
Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, Galatasaray karşısında galibiyete inanıyor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, Galatasaray karşısında galibiyete inanıyor