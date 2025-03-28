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Spor, Futbol

Kayserispor konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5 golle yendi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bellona Kayserispor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-0 yendi.

Murat Asil  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Kayserispor konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5 golle yendi Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Kayseri

3. dakikada Kayserispor 1-0 öne geçti. Sağdan Kartal Kayra Yılmaz'ın kullandığı kornerde, ön direğe koşu yapan Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda kaleci Bekaj son anda topu çeldi. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Karimi, altıpas içerisinde meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

14. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Bahoken'in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

24. dakikada sol taraftan gelişen atakta Carole'ün yaptığı ortada, ceza sahasında Bahoken'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.

37. dakikada Kayserispor skoru 2-0 yaptı. Karimi'nin ara pasında savunmanın arkasına koşu yapan Cardoso, bekletmeden pasını Bahoken'e çıkardı. Uygun pozisyondaki Bahoken meşin yuvarlağı filelere yolladı.

Kayserispor, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

47. dakikada sağ kanattan Ramazan Civelek'in çizgiye inerek yaptığı ortada arka direğe koşu yapan Cardoso'nun boş pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale çizgisine paralel taca çıktı.

59. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içerisinde topla buluşan Karimi'nin ortasında arka direğe koşu yapan Ramazan Civelek'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

69. dakikada Gökhan Sazdağı'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Nazon'un ceza sahasına girer girmez vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0

89. dakikada Karimi'nin pasında sağ çaprazdan ceza sasına giren Nazon'un şutunu kaleci çeldi. Pozisyonu takip eden Talha Sarıarslan sol çaprazdan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-0.

Karşılaşma Kayserispor'un 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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