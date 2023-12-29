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Spor, Futbol

İstanbulspor, Süper Lig'in ilk bölümünde sadece 2 galibiyet aldı

Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünde 1'i hükmen olmak üzere 13 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayan İstanbulspor oynadığı 17 maçta sadece 2 kez kazanabildi.

Emrah Altunkaya  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
İstanbulspor, Süper Lig'in ilk bölümünde sadece 2 galibiyet aldı

İstanbul

Sarı-siyahlılar ligde sadece MKE Ankaragücü ve Atakaş Hatayspor'u 2-1'lik skorlarla mağlup edebildi.

Ligin 17. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinin ikinci yarısında sahadan çekildiği için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 3 puanı silinen İstanbulspor, sezonun ilk devresini 5 puanla son sırada kapattı.

İstanbul ekibi ligin ilk bölümünde 11 gol kaydederken, kalesinde ise 31 gole engel olamadı.

Sarı-siyahlı ekipte sezonun ilk yarısında toplam 27 futbolcu görev aldı.

Ligin ilk yarısında İstanbulspor'da 3 teknik adam görev yaptı.

Sezona teknik direktör Fatih Tekke ile başlayan sarı-siyahlı ekip, Tekke yönetiminde Süper Lig'de oynadığı 4 maçın 2'sinde berabere kalırken, 2'sini kaybetti.

Tekke ile yollarını ayıran İstanbul ekibinin başında geçici süreliğine yardımcı antrenör Olcay Demir görev aldı. Demir yönetiminde Galatasaray, Antalyaspor ve Beşiktaş maçlarına çıkan sarı-siyahlılar 3 maçta da puan alamadı.

Takımın başına bu defa Hakan Yakın'ı getiren İstanbulspor 46 yaşındaki teknik adam yönetiminde çıktığı ilk maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini 9'uncu hafta itibarıyla aldı.

Yakın yönetiminde toplam 10 maça çıkan İstanbulspor 1'i hükmen olmak üzere 8 mağlubiyet ve 2 galibiyet yaşadı.

Başkan takımı sahadan çekince 3 puanı silindi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşan İstanbulspor'da başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu mücadelenin 73. dakikasında hakem kararlarına tepki olarak 2-1 geride olan takımını sahadan çekti.

Spor kamuoyunda geniş yankı bulan olay sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor müsabakasında sahadan çekilen İstanbulspor'a 3-0 hükmen mağlubiyetin yanı sıra 3 puan silme cezası verdi.

Ceza sonrası 8 puanı bulunan İstanbulspor'un puanı 5'e düşürüldü.

En çok oynayan Duhaney

Sarı-siyahlı ekipte Süper Lig'in ilk yarısında en fazla forma şansı bulan oyuncu takımın vazgeçilmez ismi İngiliz futbolcu Demeaco Duhaney oldu.

Başarılı savunma oyuncusu, sarı-siyahlı takımın ligde yaptığı 17 karşılaşmanın 16'sında ilk 11'de forma giyerek bin 408 dakika sahada kaldı.

Sarı-siyahlı ekipte Duhaney'i 16 maçta bin 343 dakika ile bir diğer savunma oyuncusu Mehmet Yeşil, 16 müsabakada bin 293 dakika ile Alassane Ndao, 15 karşılaşmada bin 277 dakika ile Florian Loshaj ve 14 maçta bin 260 dakika kaleyi koruyan David Raagaard Jensen takip etti.

En golcüsü Emir Kaan Gültekin

Süper Lig'in ilk yarısında sarı-siyahlı 8 futbolcu, 11 kez ağları havalandırdı.

İstanbulspor'da sezonun ilk yarısında en fazla golü Emir Kaan Gültekin kaydetti.

Emir Kaan Gültekin attığı 3 golle ilk yarıda takımının en skorer ismi olurken, İbrahim Yılmaz kaydettiği iki golle onu takip etti.

Sarı-siyahlı ekipte Alassane Ndao, Florian Loshaj, Valon Ethemi, Eduart Rroca, Mendy Mamadou ve Junior Traore birer gol üretti.

Kart raporu

Sarı-siyahlı takımda sezonun ilk yarısında 17 futbolcu, 36 sarı kart gördü.

İstanbul ekibinde 5 sarı kart gören Mehmet Yeşil ile dörder sarı kart gören Duhaney ve Loshaj en çok kart gören isimler olarak dikkati çekti.

Ayrıca sezonun ilk yarısında İstanbulspor'da Ali Yaşar ve Okan Erdoğan birer kırmızı kart gördü.

Futbolcuların performansı

İstanbulspor'da Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

Futbolcu

Maç


İlk 11


Süre (DK)


Gol


Sarı


Kırmızı

Demeaco D'Vaughn Duhaney16161408-4-
Mehmet Yeşil16151343-5-
Alassane Ndao161612931--
Florian Loshaj1515127714-
David Raagaard Jensen14141260---
Muammer Sarıkaya17121203
3-
Ali Yaşar15121123-11
Okan Erdoğan13121082-21
Jackson Kenio Santos Laurentino17131013-1-
Valon Ethemi121090711-
Emir Kaan Gültekin15769931-
Simon Désiré Sylvanus Deli98664-1-
Eduart Rroca12765213-
Mendy Mamadou1355311--
Modestas Vorobjovas95460-2-
Djakaridja Junior Traoré8430911-
Racine Coly73306-2-
Vefa Temel84286-2-
Alp Arda33270---
David Patrick Sambissa6-132-1-
Gilbert Gianelli Imbula Wanga4-59---
Özcan Şahan2-32---
Kubilay Köylü5-25---
Tunahan Şamdanlı1-15---
Eslem Öztürk2-13---
Muhammet Berkay Tekke1-6---
İbrahim Yılmaz7544622-
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