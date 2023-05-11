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Spor, Futbol

İstanbulspor-Galatasaray maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

Hilmi Sever  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
İstanbulspor-Galatasaray maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, 16 Mayıs Salı günü saat 20.00'de İstanbulspor'un ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmanın Kasımpaşa'nın maçlarına ev sahipliği yapan Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

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