İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nden elendi

Krayova
Ion Oblemenco Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini 9. dakikada Alexandru Cicaldau, 27. dakikada Stefan Baiaram ve 81. dakikada Steven Nsimba kaydetti.
Turuncu-lacivertli takımın tek golüne ise 9. dakikada Davie Selke attı.
Eşleşmedeki ilk maçı da 2-1 kaybeden İstanbul Başakşehir, bu sonuçla organizasyona veda etti. Romanya ekibi, UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında mücadele etmeye hak kazandı.
Bu sezonki ikinci yenilgisi
Başakşehir, bu sezon oynadığı 7'nci maçta ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Turuncu-lacivertli futbol takımı, 2025-26'da Konferans Ligi'nde 6, Trendyol Süper Lig'de ise 1 müsabakaya çıktı.
Bu karşılaşmaların 3'ünü kazanan İstanbul Başakşehir, 2'sinde berabere kaldı. İstanbul temsilcisi, UEFA Konferans Ligi'nin play-off turunda da Universitatea Craiova'ya 2 kez mağlup oldu.
Söz konusu karşılaşmalarda 12 gol atan İstanbul temsilcisi, kalesinde 8 gole engel olamadı.
Selke, Başakşehir'deki 3. golünü kaydetti
İstanbul Başakşehir'in yeni transferlerinden Davie Selke, kulüpteki 3. golünü attı.
Alman santrfor, maçın 9. dakikasında Operi'nin kullandığı köşe vuruşunda yaptığı kafa vuruşuyla takımındaki 3. golünü kaydetti.
Cicaldau, bu maçı da boş geçmedi
Alexandru Cicaldau, ilk karşılaşmada olduğu gibi bu maçta da fileleri havalandırdı.
Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Konyaspor'da forma giyen Rumen orta saha oyuncusu, 9. dakikada attığı golle takımının beraberliği yakalamasını sağladı.
Operi, itiraz nedeniyle kırmızı kart gördü
İstanbul Başakşehir'in Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Christopher Operi, itiraz ettiği için kırmızı kartla cezalandırıldı.
Maçın 80. dakikasında yaşanan pozisyonda hakeme itiraz eden Operi, sarı kart gördü. Fildişi Sahilli oyuncu, itirazlarına devam edince maçın hakemi Daniel Schlager, oyuncuya ikinci sarı karttan kırmızı kart verdi.
3. golden sonra gerginlik arttı
Universitatea Craiova'nın attığı 3. golden sonra iki takımın yedek kulübesinde kavga çıktı.
Karşılaşmada Nsimba'nın attığı golden sonra iki takımın yedek kulübesi arasında gerginlik oluştu.
Çağdaş Atan: "Maçtan önce vurguladığımız 1'e 1 oyunlarda çok çabuk eksildik. Bu tarz ateşli ortamlarda bu sorunlar golle cezalandırılır."
UEFA Konferans Ligi play-off turunda 2-1 kaybettiği maçın rövanşında Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya deplasmanda 3-1 mağlup olan ve Avrupa'ya veda eden İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, gördükleri kırmızı karttan sonra oyundan koptuklarını belirtti.
Çağdaş Atan, müsabakanın ardından Ion Oblemenco Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını kaydeden Atan, "Rüya gibi bir başlangıç yaptık. Duran toptan attığımız golle müthiş başladık. Maçtan önce vurguladığımız 1'e 1 oyunlarda çok çabuk eksildik. Bu tarz ateşli ortamlarda bu sorunlar golle cezalandırılır. Zaten iki gol de böyle oldu. İkinci yarıda kırmızı karta kadar hamlelerimizle maçta üstünlük kurduk. Kırmızı kart sonrası oyun bizim için bitmiş oldu. Nuno Da Costa da oyuna girdikten sonra sakatlandı. Oyunu 9 kişi tamamlamak zorunda kaldık. Universitatea Craiova'yı tebrik ediyorum. Onlara UEFA Konferans Ligi'nde başarılar diliyorum. Tekrar burada olmamız için lige dönmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Oyuna harika başladıklarını vurgulayan Atan, "Maç öncesinde ve antrenmanlarda oyuncularımın enerjisi yüksekti. Sonrasında savunmada yaptığımız hatalar turu geçmemizi imkansız kıldı." diye konuştu.
Maçta seyirciyi çok beğendiğini dile getiren 45 yaşındaki teknik adam, "Harika bir seyirci vardı. Harika bir ortam oluşturdular. İkinci yarıda maçı çevirebilirdik ama maalesef golü bulamadık." şeklinde görüş belirtti.