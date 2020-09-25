Euro
8.87
Dolar
7.62
BIST 100
1,127.03
Altın
1,859.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sakarya’da restorasyonu tamamlanan Orhan Gazi Camii’nde cuma hutbesi irat ediyor
logo
Spor, Futbol

İsmail Kartal, Beşiktaş maçında oyuncularına güveniyor

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmada iyi futbol oynayarak puanlar alıp yola devam etmek istediklerini ifade etti.

Savaş Güler   | 25.09.2020
İsmail Kartal, Beşiktaş maçında oyuncularına güveniyor

Konya

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, çalışmaların iyi gittiğini, takımın moral ve motivasyonunun yüksek olduğunu belirtti.

Takımdaki tüm oyuncuların çalışmayı çok sevdiğini ve istekli olduğunu kaydeden Kartal, "Beşiktaş'ın geçen sezona göre eksikleri var. Eksik kadrolarına rağmen disiplinli oynuyorlar. İki maçta 4 puan aldılar. Beşiktaş maçında elimizdeki en iyi 11 ile sahaya çıkacağız. Bu maçta iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak puanlar alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.

"Anicic'in sakatlığından dolayı bir stoper transferi ihtiyacı doğdu"

Kartal, 90 dakika boyunca rakibin bir adım önünde olabilecek bir takım oluşturmaya çalıştığını belirtti.

İyi bir kadroya sahip olduklarını dile getiren Kartal, şunları kaydetti:

"Birkaç eksiğimiz vardı. Kravets aramıza katıldı, Oğuz Kağan geldi. Gençlerbirliği maçında Anicic'in sakatlığından dolayı ortaya çıkan sonuç bizi çok üzdü. Çapraz bağlarında yırtık olduğu tespit edildi. Önemli bir oyuncumuzu kaybettik. Kendisi şu an Hırvatistan'a gitti. Ameliyat ve gerekli tedavileri orada görecek. Beklemediğimiz bir durumdu. Bizi fazlasıyla üzdü. Anicic'in sakatlığından dolayı bir stoper transferi ihtiyacı doğdu. Arayışlarımız sürüyor. Kulübümüzün bütçesi el verirse başkanımız ve yönetimimiz ile konuşup bir oyuncu daha almayı düşünüyoruz."

Kartal takımın oyun ritmini arttırmak istediklerini, milli aranın kendileri için bir şans olduğunu ve bu arada çok iyi çalışarak takımın hem fizik hem de oyun anlamında daha iyi yerlere geleceğini düşündüğünü vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Virüs bu kadar can almışken gerçekliğini sorgulamayı bırakalım'
Rio Karnavalı geçit töreni Kovid-19 nedeniyle 2021'de yapılamayacak
Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftadır alınan tedbirler sayesinde vaka artış hızımız kontrol altına alındı
Kovid-19'dan dört yakınını kaybeden hasta: Salgını çok hafife alıyorduk
Çinli şirket Kovid-19 aşı adayının 2021 başında kullanıma hazır olabileceğini açıkladı

Benzer haberler

Fenerbahçe'de yeni transfer Samatta sağlık kontrolünden geçirildi

Fenerbahçe'de yeni transfer Samatta sağlık kontrolünden geçirildi

Galatasaray Yunus Akgün'ü Adana Demirspor'a kiraladı

İsmail Kartal, Beşiktaş maçında oyuncularına güveniyor

Derbide kartlar havada uçuşuyor

Derbide kartlar havada uçuşuyor
Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor

Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor
Basketbol Süper Ligi 55 yaşına giriyor

Basketbol Süper Ligi 55 yaşına giriyor