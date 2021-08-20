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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadıkları Helsinki karşılaşması sonrasında basın toplantısı düzenliyor.
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Spor, Futbol

HJK Helsinki Teknik Direktörü Toni Koskela: Daha iyi hazırlanıp, tur için mücadele edeceğiz

Süha Gür   | 20.08.2021
HJK Helsinki Teknik Direktörü Toni Koskela: Daha iyi hazırlanıp, tur için mücadele edeceğiz Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

Istanbul

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'nin Teknik Direktörü Toni Koskela, mağlubiyetten ötürü üzgün olduklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Koskela, maça iyi hazırlandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mağlubiyetten dolayı üzgünüz. Kazanan Fenerbahçe oldu. Tüm takım iyi bir mücadele gösterdi ve iyi çalıştı. İkinci yarıda biraz daha etkili oynamayı istedik, o anlarda iyi işler başardık ama golü yedik. İlk ve ikinci yarıda oyuncular büyük bir dayanıklılık gösterdi. Evimize bu skorla mağlup dönüp, daha iyi hazırlanıp, tur için mücadele edeceğiz."

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