Dolar
8.49
Euro
9.93
Altın
1,781.30
ETH/USDT
3,268.90
BTC/USDT
49,166.00
BIST 100
1,444.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

HJK Helsinki-Fenerbahçe maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı play-off turu rövanşını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

Emre Doğan   | 21.08.2021
HJK Helsinki-Fenerbahçe maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek

İstanbul

Helsinki Futbol Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Peter Kralovic yapacak.

Sarı-lacivertli takım, HJK Helsinki ile İstanbul'da oynadığı ilk maçı genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 627 bini geçti
Sokak sokak dolaşıp Türkçe ve Kürtçe anonslarla aşı çağrısı yapıyor
Dünya genelinde 4 milyar 910 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Kendisini 'aşı tembeli' olarak nitelendiren Kovid-19 hastası Arslan: Aşı olmadığım için bu sıkıntıları çekiyorum
Van'da Kovid-19 hastaları aşıyla ilgili yanlış bilgilere inanmanın pişmanlığını yaşıyor

Benzer haberler

Fenerbahçe sevdalısı Suriyeli Ebubekir, maddi durumu iyi olmayan taraftarlara imzalı forma hediye ediyor

Fenerbahçe sevdalısı Suriyeli Ebubekir, maddi durumu iyi olmayan taraftarlara imzalı forma hediye ediyor

HJK Helsinki-Fenerbahçe maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek

Galatasaray-Randers maçını Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek

Galatasaray, Ozornwafor'u Belçika temsilcisi Charleroi'ya kiraladı

Galatasaray, Ozornwafor'u Belçika temsilcisi Charleroi'ya kiraladı
Göztepe'nin Süper Lig'de konuğu Yeni Malatyaspor

Göztepe'nin Süper Lig'de konuğu Yeni Malatyaspor
Başakşehir Konyaspor deplasmanında

Başakşehir Konyaspor deplasmanında