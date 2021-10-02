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Spor, Futbol

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Salim Taş   | 02.10.2021
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Hatay

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ligde 7 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan bordo-beyazlılar, 13 puanla 6. sırada bulunuyor.

Yeni Malatyaspor ise 7 maçta 2 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 6 puanla 17. sırada yer alıyor.

Hatayspor'da kart cezalısı Mame Diouf ile sakatlığı bulunan Isaac Sackey, takımda yer alamayacak.

Tedavisi tamamlanan Onur Ergün ile Simon Falette’nin oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

Atakaş Hatayspor bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak uçakla Malatya'ya gidecek.

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