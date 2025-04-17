Dolar
38.15
Euro
43.39
Altın
3,319.70
ETH/USDT
1,599.90
BTC/USDT
84,567.00
BIST 100
9,429.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda 3’lü Pist Uçuş Operasyonu’nu başlatıyor
logo
Spor, Futbol

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Mersin'de TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Mustafa Ünal Uysal  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Mersin

Mersin Stadı'nda oynanacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 19 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 37 puanla 12. sırada bulunan Konyaspor karşısında galibiyet arayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İki tarım arasında ligin ilk yarısında oynanan maç 1-1 sona ermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zirai don riskine karşı pratik adımlar ürünlere kalkan oluyor
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınları TBMM'ye davet edilecek
Sakarya'da sis bulutu etkili oldu
Sahte emeklilik belgesiyle Türkiye'ye sokulmak istenen araçlar yakalandı
Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın söndürüldü

Benzer haberler

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Süper Lig'de 32. haftanın perdesi yarın açılacak

Lider Galatasaray, Süper Lig'de yarın Sipay Bodrum FK'yi ağırlayacak

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Doğu Akdeniz yılın ilk çeyreğini 2,5 milyar doları aşkın ihracatla kapattı

Doğu Akdeniz yılın ilk çeyreğini 2,5 milyar doları aşkın ihracatla kapattı
Trabzonspor 12 maçta kalesini gole kapattı

Trabzonspor 12 maçta kalesini gole kapattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet