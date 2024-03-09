Hatayspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Mersin
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.
RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde topladığı 29 puanla 17. sırada bulunan Hatayspor, 35 puanla 11. sırada yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
Hatayspor, ligin ilk devresinde Mersin'de konuk ettiği rakibine 2-1 yenilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.