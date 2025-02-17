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Spor, Futbol

Hacıosmanoğlu'ndan derbi öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarına davet

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki kulübün başkanını Riva'ya davet etti.

Emre Doğan  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Hacıosmanoğlu'ndan derbi öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarına davet

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak maçın hem Süper Lig'in marka değeri hem de ülke futbolunun Avrupa'daki tanıtımı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Derbinin tarihi rekabete yakışan, sağduyunun öne çıktığı ve centilmenliğin konuşulduğu bir atmosferde geçmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, bu vesileyle iki kulübümüzün değerli başkanlarını 19 Şubat Çarşamba günü saat 13.00'te Riva'da bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik iklimine katkıda bulunmaya davet etmiştir. Türk futbolunun asırlık iki çınarı arasında oynanacak bu maçın futbol kalitesi ve fair play açısından örnek bir müsabaka olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz."

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