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Spor, Futbol

GZT Giresunspor, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında GZT Giresunspor, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Atakan Çıtlak   | 15.05.2022
GZT Giresunspor, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı Fotoğraf: Gültekin Yetgin/AA

Giresun

35. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde Okaka'nın boş pozisyonda kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

39. dakikada Berkay Özcan'ın yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşta, kaleci Onurcan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

45+2. dakikada Tolga Ciğerci'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada top Perez'den sekti. Okaka, önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

Medipol Başakşehir karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

53. dakikada Hayrullah Bilazer'in ortasında Sergio göğsüyle kontrol ettiği topu Umut Nayir'e aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Volkan meşin yuvaralağı kontrol etti.

54. dakikada Giresunspor atağında Umut Nayir rakip ceza sahası çizgisi üzerinde buluştuğu topu yerden Chiquinho'ya bıraktı. Bu oyuncunun sert vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta gitti.

70. dakikada Chiquinho'nun sol kanattan pasında topla uluşan Sergio, meşin yuvarlağı Umut'a bıraktı. Umut'un şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

72. dakikada Chiquinho'nun sağ kanattan kullandığı korner atışında altıpas üzerinde boş pozisyonda topla buluşan Perez, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.



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