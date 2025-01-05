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Spor, Futbol

Göztepe'den geçici olarak yabancı hakemlik sistemi çağrısı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Göztepe, geçici olarak yabancı hakemlik sisteminin ivedilikle kurulmasının şart olduğunu belirtti.

Haydar Toprakçı  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
Göztepe'den geçici olarak yabancı hakemlik sistemi çağrısı

İzmir

Kulüpten yapılan açıklamada Süper Lig'de hak yemenin hakemler aracılığıyla legalleştiğini görmenin yüz kızarttığı ifade edildi.

Göztepe'nin dünkü maçta skor olarak kaybetse de maçtaki duruşuyla çok şey kazandığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Elbette Türk hakemleri bizim vazgeçilmezimizdir. Ancak hakemlerimizin üzerindeki baskıyla, oynan her türlü oyunla, maçları idare edebilecek imkanları kalmamış ve yoldan çıkılmıştır. Yeşil sahalarda koşan genç hakemlerimiz, hızlı hazırlandıkları için yeterli eğitim ve deneyime sahip değildir. Sürekli baskı altındalar ve bundan etkilenecek yapıda kişilerdir. Kimin şampiyon olacağı, kimin kupa alacağı, kimin düşeceği artık yeşil sahada oynan futbol yerine hakemlerin belirlediği bir lig haline gelmiştir. O nedenle geçici olarak yabancı hakemlik sisteminin ivedilikle kurulması şarttır. Bu sistem kurulduğunda amaç, sadece Türk futbolunu rahatlatmak değil, Türk hakem kardeşlerimizin de daha sağlıklı hazırlanmalarına imkan sağlamaktır. Dün maçta sürekli aleyhimize gerçek olmayan fauller verilirken, karşı takımın yaptığı faullerin bile bizim hanemize yazılması kör gözleri bile ağlatmıştır." ​​​​​​​

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