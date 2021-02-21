Euro
8.45
Dolar
6.98
BIST 100
1,560.34
Altın
1,784.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Göztepe Teknik Direktörü Karaman: Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı değerlendirmede, "İyi bir oyun ve mücadeleyle hak ettiğimiz bir 3 puan aldık" dedi.

Emre Doğan   | 21.02.2021
Göztepe Teknik Direktörü Karaman: Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenen Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, iyi oynayarak ve mücadele ederek hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaman, "Önemli bir müsabaka oynadık. İyi hazırlandık. Moralliydik. İyi bir oyun ve mücadeleyle hak ettiğimiz bir 3 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, son 2 maçta Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek çıkışa geçmeleriyle ilgili, "Biz bu yükselmeyi galibiyetlerle yorumlamıyoruz. Mağlup olduğumuz müsabakalarda da bunları ifade ettik. Biz işimiz yapmaya gayret ediyoruz, zaman zaman sonuç alamıyoruz ama mücadelemizin bir karşılığı olmalıydı. Bir teknik adam olarak göreve yarıda başlamak zordur. Ancak geldiğimiz ilk andan itibaren beni ve ekibimi kucaklayan karakterli bir oyuncu grubu var. Onlarla gurur duyuyorum. Akılcı oynadılar ve müsabakayı kazandık. Biz bunu çok abartmayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 46 Kovid-19 vakası tespit edildi
İtalya'da son 24 saatte 13 bin 452 Kovid-19 vakası tespit edildi
Kovid-19 salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 546 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 509 bin 897'ye yükseldi

Benzer haberler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut: Rakibimizin kazandığı bir haftada mağlup olmamız bizi üzdü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut: Rakibimizin kazandığı bir haftada mağlup olmamız bizi üzdü

Göztepe Teknik Direktörü Karaman: Hak ettiğimiz bir 3 puan aldık

Fenerbahçe evinde yara aldı

Gaziantep'te gol sesi çıkmadı

Gaziantep'te gol sesi çıkmadı
Demir Grup Sivasspor evinde kazandı

Demir Grup Sivasspor evinde kazandı
Trabzonsporlu futbolcu Faruk Can Genç hayalini kurduğu formaya kavuştu

Trabzonsporlu futbolcu Faruk Can Genç hayalini kurduğu formaya kavuştu