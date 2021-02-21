Euro
8.46
Dolar
6.98
BIST 100
1,560.34
Altın
1,782.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe evinde yara aldı

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Göztepe'ye 1-0 yenildi.

Emre Doğan,Ercan Çakar   | 21.02.2021
Fenerbahçe evinde yara aldı Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fenerbahçe-Göztepe maçı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe - Göztepe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. hafta maçında Göztepe ile Ülker Stadı'nda karşılaştı.Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil (67) Göztepeli oyuncularla bir pozisyonda mücadele etti. ( Serhat Çağdaş - Anadolu Ajansı )

9. dakikada Göztepe öne geçti. Ani gelişen atakta Diabate'nin kendi ceza sahası önünden uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Halil Akbunar, kalesini terk eden Altay Bayındır'dan topu kurtardıktan sonra ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

29. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta yere değerek hızlanan top, kaleci İrfan Can Eğribayat'a çarparak kornere çıktı.

42. dakikada Valencia'nın sağdan pasında Sosa'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat, meşin yuvarlağı 2 hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Göztepe 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

59. dakikada Pelkas'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan çektiği şutta, kaleci İrfan Can Eğribayat topa sahip oldu.

76. dakikada sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

83. dakikada Szalai'nin soldan ortasında, ceza sahasında Samatta'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

90+7. dakikada Mesut Özil'in sağdan kullandığı kornerde, ceza sahasında Serdar Aziz'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti.

Göztepe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Notlar

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, müsabakanın ikinci yarısında hücum oyuncuları Mbwana Samatta, Papiss Cisse, Dimitrios Pelkas ve Sinan Gümüş'ü oyuna almasına rağmen Fenerbahçe, golü bulamadı ve Göztepe maçı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla ligde 6. mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe 51 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler, liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın 3 puan gerisine düştü.

Süper Lig'de 8. kez kazanan Göztepe ise puanını 32'ye çıkardı.

Sahasında 5. mağlubiyet

Fenerbahçe, bu sezon ligde yaptığı maçlarda iç sahada 5. mağlubiyetini yaşadı.

Deplasmanda sergilediği başarılı performansa karşın sahasında yaşadığı puan kayıplarıyla dikkati çeken sarı-lacivertli takım, evinde 5. kez mağlup oldu.

Sahasında İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray'a yenilen Fenerbahçe, son olarak Göztepe karşısında da puan elde edemedi.

Sarı-lacivertli takımın bu mağlubiyetleri iç sahada üst üste 3 (İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor) ve 2 (Galatasaray, Göztepe) maçlık periyotlarda yaşaması ise dikkati çekti.

Pelkas, 22 gün sonra formasına kavuştu

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, 22 gün sonra forma giydi.

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta arka adalesinden sakatlanan Pelkas, ligde 3, kupada ise 1 müsabakada görev yapamamıştı.

Pelkas, karşılaşmanın 55. dakikasında Mame Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu.

Öte yandan sarı-lacivertli takımda Gökhan Gönül, Süper Lig'de 12 maç sonra forma giydi. Deneyimli futbolcu, ligde son olarak 12 Aralık 2020'de Yeni Malatyaspor ile oynanan müsabakada görev yapmıştı. Gökhan Gönül, bu süreçte sadece Medipol Başakşehir ile 9 Şubat'ta oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında sahaya çıkmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 546 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 509 bin 897'ye yükseldi
Van'da zorlu kış şartlarına rağmen aşı çalışmaları sürüyor
Almanya'da Türk gençleri dokunmatik ekranlarda koronavirüsü yok eden cihaz geliştirdi

Benzer haberler

Fenerbahçe evinde yara aldı

Fenerbahçe evinde yara aldı

Gaziantep'te gol sesi çıkmadı

Demir Grup Sivasspor evinde kazandı

Hatayspor Erzurum deplasmanından 3 puan çıkardı

Hatayspor Erzurum deplasmanından 3 puan çıkardı
Galatasaray savunmasıyla Süper Lig'in zirvesinde

Galatasaray savunmasıyla Süper Lig'in zirvesinde
Ankaragücü Rizespor'u konuk edecek

Ankaragücü Rizespor'u konuk edecek