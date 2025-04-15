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Spor, Futbol

Göztepe taraftarından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a pankartlı tepki

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin taraftar grupları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a sezon başında verdiği sözleri tutmadığı gerekçesiyle pankartlı tepki gösterdi.

Mustafa Güngör  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Göztepe taraftarından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a pankartlı tepki Fotoğraf: Günay Pabuşçu/AA

İzmir

Göztepe taraftar grupları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a yönelik hazırladıkları pankartı Güzelyalı semtindeki Göztepe Şehit Kerem Oğuz Erbay Güzelyalı Yaya Üst Geçidi'ne astı.

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Pankarta "Sözünü tutmayan başkan Cemil Tugay, Göztepe taraftarına verdiğin sözleri tutana kadar karşında olmaya devam edeceğiz. Herkes unutur GözGöz unutmaz." yazıldığı görüldü.

Taraftar gruplarının açıklamasında ise seçim sürecinde Tugay ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile yapılan görüşmelerde sezon içinde deplasman maçlarına destek verileceğinin söylendiği belirtildi.

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