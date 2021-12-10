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Spor, Futbol

Göztepe, Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de karşılaşacak.

Ali Korkmaz   | 10.12.2021
Göztepe, Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak

İzmir

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşmasında hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

Ligde 5 maç aradan sonra geçen hafta Gaziantep FK'yi yenerek sahadan 3 puanla ayrılan Göztepe, 16. haftaya 14 puan ve averajla 17. sırada girdi.

Kart cezalıları Obinna Nwobodo ve Berkan Emir'in forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic'in de sakatlığı bulunuyor.

Çaykur Rizespor'la Süper Lig'de 11. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 12 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 9 gol gördü. Göztepe, Rize'de galip gelemediği 5 karşılaşmada sahadan 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Yeşil-mavililer, bu sezon ligin 9. haftasında Erkan Özdamar'ın görev yaptığı Giresunspor mücadelesini deplasmanda 2-0 kaybetmişlerdi.

Ligde geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen yeşil-mavililer, 15 maç sonunda 10 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

Rize ekibinde, ameliyat edilen Ronaldo Mendes dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

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