Göztepe, Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak

İzmir
Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşmasında hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.
Ligde 5 maç aradan sonra geçen hafta Gaziantep FK'yi yenerek sahadan 3 puanla ayrılan Göztepe, 16. haftaya 14 puan ve averajla 17. sırada girdi.
Kart cezalıları Obinna Nwobodo ve Berkan Emir'in forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic'in de sakatlığı bulunuyor.
Çaykur Rizespor'la Süper Lig'de 11. kez karşılaşacak Göztepe, daha önceki 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 12 gol atan İzmir temsilcisi, kalesinde 9 gol gördü. Göztepe, Rize'de galip gelemediği 5 karşılaşmada sahadan 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.
Yeşil-mavililer, bu sezon ligin 9. haftasında Erkan Özdamar'ın görev yaptığı Giresunspor mücadelesini deplasmanda 2-0 kaybetmişlerdi.
Ligde geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen yeşil-mavililer, 15 maç sonunda 10 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.
Rize ekibinde, ameliyat edilen Ronaldo Mendes dışında eksik oyuncu bulunmuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.