Göztepe ile Samsunspor haftayı 1'er puanla kapattı

İzmir
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe-Reeder Samsunspor karşılaşmasında, ev sahibi ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
3. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Emre Kılınç'ın gönderdiği meşin yuvarlakla ceza sahası sol önünde buluşan Holse, ceza sahası içerisine girdikten sonra vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.
17. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Tijanic'in ortasında ceza sahası sol önünde topla buluşan Juan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin sağından dışarı gitti.
26. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Matsuki'nin şık pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tijanic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı direğin yanından dışarı gönderdi.
45+5. dakikada Göztepe öne geçti. Nielsen'in sağ kanattan ortasında altı pasta topla buluşan Miroshi, meşin yuvarlağı kayarak filelerle buluşturdu: 1-0
Maçın ilk yarısını Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Gürsel Aksel Stadı'nda 100. maçına çıkan Göztepe, Yeşilay'ın "Hepimiz için bağımsız gelecek." pankartıyla sahaya çıktı.
İkinci yarı
51. dakikada Göztepe ikinci golü buldu. Dennis'in orta alandan kazınıp gönderdiği topa yakın olan Samsunspor'lu Van Drongelen, meşin yuvarlığı kalecisi Okan Kocuk'a bırakmak istedi. Bu sırada araya giren Juan'ın vurduğu top kaleci Okan Kocuk'tan sekip kaleye yöneldi. Yeniden meşin yuvarlağa müdahale eden Juan, topu filelerle buluşturdu: 2-0
59. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Schindler'in sağ kanattan ortasında altı pas içerisinde topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda, meşin yuvarlak defansa çarpıp direğin üstünden kornere çıktı.
67. dakikada Samsunspor farkı bire indirdi. Sol kanattan Emre Kılınç'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Schindler, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1
90+3. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Sol kanatta Bola'nın ortasında topla buluşan Van Drongelen, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2
Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.