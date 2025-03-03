Dolar
36.44
Euro
38.22
Altın
2,883.82
ETH/USDT
2,140.30
BTC/USDT
86,231.00
BIST 100
9,911.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Göztepe ile Samsunspor haftayı 1'er puanla kapattı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile Reeder Samsunspor 2-2 berabere kaldı.

Mustafa Güngör  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
Göztepe ile Samsunspor haftayı 1'er puanla kapattı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş - AA

İzmir

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe-Reeder Samsunspor karşılaşmasında, ev sahibi ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

3. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Emre Kılınç'ın gönderdiği meşin yuvarlakla ceza sahası sol önünde buluşan Holse, ceza sahası içerisine girdikten sonra vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.

17. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Tijanic'in ortasında ceza sahası sol önünde topla buluşan Juan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin sağından dışarı gitti.

26. dakikada Göztepe bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Matsuki'nin şık pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tijanic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı direğin yanından dışarı gönderdi.

45+5. dakikada Göztepe öne geçti. Nielsen'in sağ kanattan ortasında altı pasta topla buluşan Miroshi, meşin yuvarlağı kayarak filelerle buluşturdu: 1-0

Maçın ilk yarısını Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Gürsel Aksel Stadı'nda 100. maçına çıkan Göztepe, Yeşilay'ın "Hepimiz için bağımsız gelecek." pankartıyla sahaya çıktı.

İkinci yarı

51. dakikada Göztepe ikinci golü buldu. Dennis'in orta alandan kazınıp gönderdiği topa yakın olan Samsunspor'lu Van Drongelen, meşin yuvarlığı kalecisi Okan Kocuk'a bırakmak istedi. Bu sırada araya giren Juan'ın vurduğu top kaleci Okan Kocuk'tan sekip kaleye yöneldi. Yeniden meşin yuvarlağa müdahale eden Juan, topu filelerle buluşturdu: 2-0

59. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Schindler'in sağ kanattan ortasında altı pas içerisinde topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda, meşin yuvarlak defansa çarpıp direğin üstünden kornere çıktı.

67. dakikada Samsunspor farkı bire indirdi. Sol kanattan Emre Kılınç'ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Schindler, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

90+3. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Sol kanatta Bola'nın ortasında topla buluşan Van Drongelen, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2

Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Küçükçekmece'deki çatı katı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
TGS Yer Hizmetleri, 2 binden fazla uçağı kış şartlarında sefere hazırladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye hepimizin ortak hedefidir
Türkiye ile İngiltere arasında Suriye konulu istişareler yapıldı
Bakan Göktaş: Bugüne kadar 50 bin 630 şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladık

Benzer haberler

Göztepe ile Samsunspor haftayı 1'er puanla kapattı

Göztepe ile Samsunspor haftayı 1'er puanla kapattı

Başakşehir 3 puanı tek golle aldı

Trabzonspor'un deplasman galibiyeti hasreti sürüyor

Gaziantep FK sahasından galip ayrıldı

Gaziantep FK sahasından galip ayrıldı
Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 4'e indirdi

Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 4'e indirdi
Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, zirve yarışında yara aldı

Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, zirve yarışında yara aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet