Göztepe, Cherif Ndiaye'nin 3 gol attığı maçta Antalyaspor'u yendi

İzmir
Karşılaşmanın 22. dakikasında Göztepe öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Soner Aydoğdu'nun yaptığı ortada arka tarafta boş kalan Atınç Nukan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
38. dakikada Mukairu'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Fredy'nin kafa vuruşunda kaleci İrfan Can'ın kurtardığı topu Obinna kornere uzaklaştırdı.
İlk 45 dakikalık bölümü Göztepe 1-0 önde tamamladı.
Karşılaşmanın 51. dakikasında Göztepe farkı 2'ye çıkardı. 48. dakikada Baku'nun pasıyla topla birlikte ceza sahasına giren Halil Akbunar'ın Veysel Sarı'nın müdahalesiyle yerde kaldığına karar veren hakem Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi. Atışı 51. dakikada kullanan Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
60. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Baku'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cherif Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.
Göztepe'de ilk sarı kartını 29. dakikada gören Dino Arslanagic, 67. dakikada Doğukan Sinik'e yaptığı faulün ardından ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Ev sahibi ekip 78. dakikada skoru 4-0'a taşıdı. Soner Aydoğdu'nun kendi yarı sahasından attığı pasa hareketlenen Cherif Ndiaye, savunma oyuncularına rağmen topla ilerledi. Cherif Ndiaye, ceza sahasına girdikten sonra sol çapraz pozisyonda attığı şutla kendisinin üçüncü, takımının dördüncü golüne imza attı.
Karşılaşma Göztepe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Cherif Ndiaye'den hat-trick
Bu sezon ilk defa bir müsabakada 4 gol birden atan Göztepe'de Cherif Ndiaye bulduğu 3 golle, takımın galibiyetine büyük katkı verdi. Gol sayısını 6'ya çıkaran, Senegalli futbolcu Adis Jahovic'i geçerek takımdaki en golcü isim konumuna yükseldi.
Takımının ilk golünü atan Atınç Nukan bu sezon 2. golüne ulaştı.
Göztepe, Süper Lig'de 27 maç sonra kalesini gole kapattı
Ligde en son geçen sezon Çaykur Rizespor'u 2-0 yendiği 33. hafta mücadelesinde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligde 27 maç sonra kalesinde gol görmedi.
İzmir temsilcisi, Fraport TAV Antalyaspor maçına kadar 27 maçta 31 gol atarken 45 gol yemişti.
Müsabakayı 8061 izleyici takip etti.
Groenendijk: "Mücadeleden düşmeyip buna reaksiyon gösteren bir takım olmamız gerekiyordu"
Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye 4-0 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, "Mücadeleden düşmeyip buna reaksiyon gösteren bir takım olmamız gerekiyordu." dedi.
Groenendijk, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kendilerinden daha iyi bir oyun ortaya koyan Göztepe'yi tebrik etti. Rakiplerinin daha güçlü bir takım görüntüsü çizdiğini kaydeden Groenendijk, şöyle konuştu:
"Tüm topları kazandılar, istatistiklere baktığımızda görüyoruz. Tüm istatistikler onların lehineydi. Karşımızda takım olarak mücadele eden bir Göztepe vardı. Biz bu duruşu sergileyemedik. Katar'dan üzücü bir mağlubiyetle ayrıldık, bizim için yorucu bir haftaydı. Ancak her şeye rağmen bu mücadele etmeyi engelleyen bir şey değildi. Bu mücadeleyi bekledik. Golleri çok basit yedik. Kolay penaltı kararı verildi. Mücadeleden düşmeyip buna reaksiyon gösteren bir takım olmamız gerekiyordu. Yaptığımız değişikliklerden istediğimiz verimi alamadık. Önümüzde 18 kritik maç var. Takım olarak hazırlanmamız gerekiyor. Daha güçlü daha sıkı bir görüntü veren Antalyaspor'u göstermemiz gerekiyor. Yarından itibaren ayağa kalkıp Fenerbahçe maçı için çalışmaya başlayacağız. Umarım Fenerbahçe maçıyla galibiyet serisine başlarız."
El Maestro: "Bu galibiyet bize inanç ve güven sağlayacak"
Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, "Bu galibiyet bize inanç ve güven sağlayacak." dedi.
El Maestro, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, önemli bir galibiyet aldıklarını, bu şekilde devam etmek istediklerini söyledi. Bu performansı daha önceki maçlarda da sergilediklerini kaydeden El Maestro, "Bugün en iyi performans demesem de iyi sonuç aldık. Bu galibiyet bize inanç ve güven sağlayacak. Aynı zamanda doğru oynadığımıza dair inanç ve güven sağlayacak. Rakibimiz gerek 3'lü gerekse 4'lü savunma oynarken buna cevap verebildik. Oyunun merkezinde oyunun kontrolüne sahip olduk." dedi.
El Maestro, çeşitli formasyonlarda başarılı bir görüntü çizdiklerini ve merkezde başarılı bir oyun sergilediklerini belirterek, "Dönen toplarda üstün olduk. Galibiyetin en önemli anahtarı bu." diye konuştu.
Kısa süren devre arasında detaylı çalışmalar yaptıklarını kaydeden El Maestro, "Yaşadığımız bu galibiyet bize çok güzel geldi." değerlendirmesinde bulundu.
Transfer çalışmaları
El Maestro, mevcut kadrosuna inandığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kadromuz gayet yeterli, bu kadroyla da ligde kalabileceğimize inanıyorum. İyi bir şekilde çalışmak ve odaklanmak gerekiyor. Yeni katılacak arkadaşlar takımımızın gücünü artırır. Şu an için aramızda katılan oyuncular için başta başkanımız olmak üzere tüm transfer komitemize teşekkür ediyorum. Transfer döneminde yeni gelişmeler olabilir, ayrılanlar ve katılanlar olabilir. Bu hiçbirimize sürpriz olmaz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.