logo
Futbol, Yaşam

Filistinli çocuklar, Türkiye-Gürcistan maçını tribünden izleyecek

A Milli Futbol Takımı'nın yarın Kocaeli'de Gürcistan'la oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçını Filistinli çocuklar tribünde izleyecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Filistinli çocuklar, Türkiye-Gürcistan maçını tribünden izleyecek

İstanbul

Karşılaşma öncesinde milli futbolcularla bir araya gelecek Filistinli çocuklar, ay-yıldızlı oyuncularla birlikte sahaya çıkarak maç önü seremonisine katılacak.

Filistinli çocuklar, daha sonra aileleriyle birlikte karşılaşmayı tribünden takip edecek.

Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.

