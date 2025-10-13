Filistinli çocuklar, Türkiye-Gürcistan maçını tribünden izleyecek
A Milli Futbol Takımı'nın yarın Kocaeli'de Gürcistan'la oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçını Filistinli çocuklar tribünde izleyecek.
İstanbul
Karşılaşma öncesinde milli futbolcularla bir araya gelecek Filistinli çocuklar, ay-yıldızlı oyuncularla birlikte sahaya çıkarak maç önü seremonisine katılacak.
Filistinli çocuklar, daha sonra aileleriyle birlikte karşılaşmayı tribünden takip edecek.
Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak.