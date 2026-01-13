Dolar
Spor, Futbol

Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 2. haftasında yarın deplasmanda Hesap.Com Antalyaspor ile karşılaşacak.

Halil İbrahim Avşar  | 13.01.2026 - Güncelleme : 13.01.2026
Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Ankara

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Gençlerbirliği, gruptaki ilk maçında Sipay Bodrum FK takımını 3-2 yenmişti.

Devre arası kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan kırmızı-siyahlılar, Türkiye Kupası maçının ardından Ankara'ya dönerek çalışmalarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam edecek.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında ise 18 Ocak Pazar günü Samsunspor'u ağırlayacak.

