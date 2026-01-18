Gençlerbirliği-Samsunspor maçı eşitlikle sona erdi

Ankara
İlk yarı
23. dakikada Samsunspor atağında Celil Yüksel'in ceza sahası dışından vuruşunda top, az farkla kaleci Velho'nun solundan auta gitti.
30. dakikada uzun pasla savunmanın arkasına sarkan Mouandilmadji'nin vuruşuyla kaleye yönelen meşin yuvarlağı Zuzek, çizgi önünde uzaklaştırdı.
38. dakikada Samsunspor öne geçti. Mendes'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında Yalçın Kayan'ın müdahalesiyle topla buluşan Mouandilmadji, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
Samsunspor, devre arasına 1-0 üstün gitti.
İkinci yarı
52. dakikada Tongya'nın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Metehan Mimaroğlu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyonun ardından gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
56. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Goutas'ın kafa vuruşunda Zeki Yavru, çizgi üzerinde meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.
60. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında Oğulcan Ülgün'ün indirdiği topla ceza sahasında buluşan Koita, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
Karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Gençlerbirliği cephesi
Gençlerbirliği'nin teknik sorumlusu Özcan Bizati, ilk yarıda motivaston eksikliği olduğunu ama takımın ikinci yarıda iyi reaksiyon verdiğini söyledi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Bizati, düzenlenen basın toplantısında dün gerçekleşen seçimli genel kurula ilişkin, "Yeni yönetimimizi tebrik ederim. İnşallah daha güzel günler bizi bekler. Arda Bey de güven tazeledi. Hayırlı olsun kendilerine ve kulübümüze." diyerek sözlerine başladı.
Özcan Bizati, oyun alışkanlığı olan Samsunspor ile oynamanın zorluğuna dikkati çekerek, "Biz ilk yarı biraz buna maruz kaldık. Onların oyunu gibi oynamaya çalıştık. Biraz sıkıntı yaşadık. Burada oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Verilen reaksiyon sonrasında kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Tempolu oyun, bize yakışan oyun tarzı da buydu. Bunu devam ettirmek, bunun üzerine gitmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
İlk yarı performansının motivasyon eksikliğiyle ilgili olduğunu vurgulayan Bizati, "Biz ikinci yarı o reaksiyonu verdiğimiz için oyunu toparladık. İlk yarıdaki oyunu oynarsanız hangi takım olursanız olun mağlup olursunuz. Kime karşı oynarsanız oynayın. İlk yarıda biraz motivasyonumuz, iştahımız düşüktü. Biz iştahsız oyuna gelemeyiz, gelmememiz gerekiyor." diye konuştu.
Bizati, ara transfer dönemine ilişkin soruya, "İhtiyaç olduğu bir gerçek. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor ama bütçemiz dahilinde bunlara gireceğiz. İmkan sağlanırsa ihtiyacımızın olduğu bir gerçek." yanıtını verdi.