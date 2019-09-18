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Spor, Futbol

Gazişehir Gaziantep'in maçları hem gollü hem 'renkli'

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'in 4. haftasını 7 puanla kapatan Gazişehir Gaziantep'in maçlarındaki gol ve kart istatistikleri dikkati çekiyor.

Kerem Kocalar   | 18.09.2019
Gazişehir Gaziantep'in maçları hem gollü hem 'renkli'

Gaziantep

Geçen sezon 1. Lig play-off finalinde şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig'e adını yazdıran Gazişehir Gaziantep'in geride kalan 4 maçında toplam 17 gol atıldı, futbolseverler en çok golü kırmızı-siyahlı ekibin maçlarında izledi. Bu maçlarda aynı zamanda 23 sarı ve 5 de kırmızı kart çıktı. 

Lige 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetiyle başlayan ve 2. haftada ise Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Gaziantep ekibi, 3. haftada Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı, 4. haftada ise Beşiktaş'ı 3-2 yenmeyi başardı.

Kırmızı-siyahlılar ligde 7 puana ulaşarak 4. haftayı averajla 6. sırada kapattı.

4 haftada 8 gol atıp kalesinde 9 gol gören Gazişehir Gaziantep, ligde bu periyotta maçlarında toplamda en çok gol atılan takım durumunda. Kırmızı-siyahlı ekibin en yakın takipçileri ise toplamda on beşer kez gol sevincinin yaşandığı BtcTurk Malatyaspor ile Aytemiz Alanyaspor'un maçları oldu. 

"Renkli" maçlar

Gazişehir Gaziantep'in karşılaşmaları, 4 haftalık periyoda bakıldığında gösterilen sarı ve kırmızı kartlarla adeta en "renkli" maçlar oldu.

Kırmızı-siyahlı ekibin şimdiye kadar 23 sarı kart gösterilen 4 maçında futbolcular 5 kez de "kızardı". Bu kartlardan Gazişehir Gaziantep payına düşen rakam ise 14 sarı ve 1 kırmızı kart oldu. Gaziantep ekibinde sarı kart gören isimler arasında teknik direktör Marius Sumudica da bir kez yer aldı.

"İyi yoldayız"

Kulübün kurumsal ilişkiler ve iletişim sorumlusu Cihan Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir takım olduklarını bu nedenle gerçek kimliklerine kavuşmalarının biraz zaman aldığını söyledi.

Geride kalan 4 haftaya baktıklarında pozitif yönde ilerleyen, her hafta üzerine koyan bir oyun sisteminin ortaya çıktığını belirten Koçer, şöyle konuştu:

"Oyun stilimizin önde basan ve rakibi baskı altına alan bir anlayışa sahip olmasını istiyoruz. Her geçen hafta bu anlamda ciddi aşamalar kaydediyoruz. Takım olarak iyi yoldayız. İnşallah birkaç haftaya daha iyi olmayı arzuluyoruz. Bu anlamda teknik heyetimiz ve futbolcularımız, yoğun şekilde çalışıyor. Ümit ediyorum ki, yakında başta Gaziantepliler olmak üzere tüm sporseverlere güzel bir takım olduğumuzu göstereceğiz."

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