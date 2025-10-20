Dolar
41.96
Euro
48.96
Altın
4,254.50
ETH/USDT
4,054.00
BTC/USDT
111,244.00
BIST 100
10,170.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Orman İnovasyon Haftası Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederek yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Ömer Faruk Salman  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

Gaziantep

Lige Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetlerle başlayan Gaziantep ekibi, bu puan kayıplarının ardından teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı. Daha sonra genç çalıştırıcı Burak Yılmaz ile anlaşan Gaziantep FK, kan değişikliğinin ardından taraftarını sevindirmeye başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

3. haftadan itibaren sırasıyla Gençlerbirliği'ni 2-1, Kasımpaşa'yı 3-2, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Gaziantep temsilcisi, Karadeniz temsilcileri Trabzonspor ile 1-1, Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçından da hanesine 2-0'lık galibiyet yazdıran kırmızı-siyahlılar, son olarak da dün sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Güneydoğu temsilcisi, Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 7 maçından 5'inden galibiyete uzanan taraf oldu, 2 maçta ise beraberliği değiştiremedi.

17 puanlı Gaziantep FK, ligin 10. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak
Hatay'da sağanak nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda araçlar mahsur kaldı
Adli Tıp Kurumuna 85 personel alınacak
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi

Benzer haberler

Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

Gaziantep FK'nin yenilmezlik serisi 7 maça çıktı

Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor’u 3-2 mağlup etti

Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak

Antalyaspor'dan "hakem" açıklaması

Antalyaspor'dan "hakem" açıklaması
Gaziantep FK'de Burak Yılmaz, 6 maçlık serinin en başarılısı oldu

Gaziantep FK'de Burak Yılmaz, 6 maçlık serinin en başarılısı oldu
İlk 8 haftada 5 Süper Lig kulübü teknik direktör değiştirdi

İlk 8 haftada 5 Süper Lig kulübü teknik direktör değiştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet