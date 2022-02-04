Dolar
13.58
Euro
15.56
Altın
1,808.60
ETH/USDT
2,790.00
BTC/USDT
37,933.00
BIST 100
1,957.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde "Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı" düzenleniyor
logo
Spor, Futbol

Gaziantep FK yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Mehmet Akif Parlak   | 04.02.2022
Gaziantep FK yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

Gaziantep

Kalyon Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Geride kalan 22 haftalık periyotta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, 32 puanla 9. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK'de sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

İç sahada yenilgisi yok

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 10 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde ise berabere kaldı. Evinde taraftarını üzmeyen ve söz konusu 10 maçta rakip fileleri 21 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise sadece 8 gol gördü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da vakaların 3 milyonu aşması üzerine hükümet Kovid-19'a karşı uyarıları artırdı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor
Avrupa'nın tamamı Kovid-19 seyahat haritasında koyu kırmızıya boyandı
Türkiye'de 107 bin 530 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 233 kişi öldü
Almanya'da riskli gruplar için dördüncü doz aşı tavsiye edildi

Benzer haberler

Gaziantep FK yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

Gaziantep FK yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

Domenec Torrent: Amacım uzun yıllar burada kalmak

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de oyun ve skorla zirveyi hedefliyor

İsmail Kartal, takımını üç kulvarda da iddialı görüyor

İsmail Kartal, takımını üç kulvarda da iddialı görüyor
Önder Karaveli teknik direktörlüğe devam etmek istiyor

Önder Karaveli teknik direktörlüğe devam etmek istiyor
Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı