Spor, Futbol

Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı.

Beyza Nur Eryılmaz  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı

Gaziantep

Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca özveriyle çalışan Sayın İsmet Taşdemir ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."

Gaziantep FK, ligin ilk 2 maçında Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.


