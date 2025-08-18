Gaziantep FK, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı

Gaziantep
Kulüpten yapılan açıklamada teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
"Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca özveriyle çalışan Sayın İsmet Taşdemir ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."
Gaziantep FK, ligin ilk 2 maçında Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.