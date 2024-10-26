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Spor, Futbol

Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Mehmet Akif Parlak  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Gaziantep

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Ligde çıktığı 8 maçta bir galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 6 puanı bulunuyor. Bu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

İç sahada galibiyeti bulunmayan Güneydoğu temsilcisi, yarın taraftarına üç puan armağan etmeye çalışacak.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Eren Erdoğan, Stephen ve Okereke karşılaşmada forma giyemeyecek.

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